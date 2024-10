Migros veut investir 2,5 milliards de francs dans ses supermarchés

Ursula Nold, présidente de l'administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM), et Mario Irminger, président de la direction générale, s'expriment pendant la conférence de presse. Photo: keystone-sda.ch 1/7

Michael Hotz

Migros prévoit de vastes projets d’investissement dans ses supermarchés. Plus de 1000 produits de première nécessité verront leur prix baisser pour atteindre des niveaux compétitifs, et Migros prévoit d’ouvrir 140 nouveaux supermarchés tout en modernisant 350 autres. L'entreprise investira 2,5 milliards de francs pour renforcer ses marques maison, en insistant sur la fraîcheur et la régionalité des produits.

Le processus de vente des magasins spécialisés avance également. Le PDG Mario Irminger a souligné les progrès concernant Hotelplan et Mibelle, en précisant que la vente de Mibelle devrait être annoncée au premier trimestre 2025, et celle d'Hotelplan encore plus tôt. Quant à Do it+Garden et Micasa, la vente pourrait également être conclue d’ici la fin de l'année ou début 2025.

Les employés peuvent être rassurés: aucun licenciement supplémentaire n’est prévu, a affirmé Mario Irminger. Une déclaration du directeur des supermarchés, Peter Diethelm, a fait sensation en soulignant l'objectif de Migros d’offrir un assortiment large et de qualité à des prix bas: «Il n’y a désormais plus de raison d’aller chez un discounter.» Une remarque qui vise directement les supermarchés à bas prix et, indirectement, Denner, le discounter de Migros.