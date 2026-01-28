La Suisse est un acteur compétitif dans les semi-conducteurs, selon un rapport présenté au Conseil fédéral. Malgré une faible dépendance, des améliorations sont possibles pour renforcer l'accès aux marchés et réduire les coûts.

La Suisse ne présente a priori pas de dépendance importante vis-à-vis de pays particuliers en matière de semi-conducteurs. C'est ce qu'indique le rapport «Une stratégie suisse pour les semi-conducteurs (Swiss Chip Strategy)» dont a pris connaissance mercredi le Conseil fédéral. Du fait de la numérisation croissante, ce secteur est devenu crucial à l’échelle mondiale. Les semi-conducteurs sont largement utilisés dans les circuits électroniques qui composent les ordinateurs, les smartphones ou les cellules solaires.

En Suisse, le rapport montre que le secteur des semi-conducteurs bénéficie de conditions-cadres favorables. Celles-ci se caractérisent par un environnement politique stable, des infrastructures de haute qualité et des universités et établissements de recherche et d’innovation compétitifs à l’échelle internationale.

L'analyse des importations et des exportations de la Suisse ne révèle globalement aucune dépendance importante dans le domaine vis-à-vis de certains pays. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas de dresser un tableau complet des dépendances commerciales, précise le rapport. Il n'est donc pas exclu qu'il existe des dépendances tout au long de la chaîne de valeur ou pour certains produits ou entreprise.

Compétitivité

La Suisse est compétitive en ce qui concerne certaines technologies, certains produits et certains composants spécifiques à la fabrication de semi-conducteurs ou encore en ce qui concerne la conception de puces et le développement de semi-conducteurs pour des applications spécifiques. Elle est même à la pointe dans certains marchés de niche.

Le Conseil fédéral estime qu’il est possible d’améliorer la compétitivité de la Suisse dans le secteur des semi-conducteurs par un renforcement des conditions-cadres économiques, un accès facilité aux marchés internationaux et une réduction des coûts de production des entreprises.

Entre 2001 et 2024, le chiffre d’affaires mondial de l’industrie des semi-conducteurs a été multiplié par cinq, passant d’environ 130 milliards de dollars à 630 milliards de dollars. Les Etats-Unis détiennent une part de marché de plus de 50% dans le secteur. Au cours des dernières décennies, la production s’est progressivement déplacée vers la Chine, la Corée du Sud et Taïwan.