En 2025, plus de 3,8 tonnes de drogue ont été saisies à l'aéroport de Zurich. La police et les douaniers ont arrêté 94 personnes liées à la contrebande, issues de 28 pays et âgées de 18 à 80 ans.

Plus de 3,8 tonnes de drogue saisies en 2025 à l'aéroport de Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

En 2025, plus de 3,8 tonnes de drogue ont été saisies à l'aéroport par la police cantonale zurichoise et les douaniers. Au total, 94 personnes ont été arrêtées en lien avec la contrebande.

L'essentiel des saisies concerne la marijuana, soit 3,8 tonnes, indique la police zurichoise dans un communiqué publié vendredi. S'y ajoutent 47 kg de cocaïne et 26 kg d'héroïne, 162 kg de haschisch, 200 kg de khat, 30 kg de kétamine et plus de 12 kg d'ayahuasca, un hallucinogène à base de plantes.

Fret et courrier aérien

Une grosse partie des stupéfiants saisis – 1,5 tonne de marijuana et 150 kilogrammes de haschich – a été importée par fret et par courrier aérien. A titre de comparaison, en 2024, les autorités zurichoises avaient fait état de 748kg de marijuana et de 117kg de cocaïne notamment saisis à l'aéroport.

Les autorités ont arrêté 26 femmes et 68 hommes, âgés entre 18 et 80 ans et provenant de 28 nations différentes. Parmi les villes de départ se distinguent Bangkok, São Paulo, Los Angeles, Toronto, Johannesburg, Mexico, Tel Aviv, Barcelone, Madrid et Medellín. Un total de 37 mules transitaient via l’aéroport de Zurich, tandis que 57 autres sont entrées sur le territoire suisse.