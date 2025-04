Les tenues de Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger seront signées Kevin Germanier. Photo: keystone-sda.ch

Après les Jeux Olympiques, l'Eurovision. Le styliste valaisan Kevin Germanier va signer les tenues des trois présentatrices alémaniques de l'Eurovision, Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger, explique-t-il dans un entretien au Matin dimanche.

«Attention, je ne vais pas concevoir les tenues des candidats, précise Kevin Germanier, comme j’ai pu le lire. Je vais me charger de celles des trois présentatrices, ainsi que des costumes des trois shows de l’événement – les demi-finales et la finale –, chacun d’eux étant constitués d’une ouverture, d’une clôture et de différents interludes. Au total, entre 120 et 150 costumes sont prévus.»

«L’Eurovision, c’est les JO de la musique»

Pour lui, «l’Eurovision, c’est vraiment les JO de la musique. Je suis hyperflatté qu’on ait fait appel à moi pour ce show, lit-on plus loin. Quant aux costumes, j’ai toujours été fasciné de voir ce que proposaient les différents pays.»

Les premières répétitions sont prévues dans une semaine. «Il ne s’agira pas d’un défilé Germanier, comme pour la haute couture. Pour l’Eurovision, je suis le chef costumier et vais donc devoir me plier aux consignes strictes de la direction artistique, explique-t-il. Mes costumes seront ainsi peut-être parfois plus sombres, et non pas avec des cristaux partout. Cela me permet de partir dans des directions que je n’aurais peut-être jamais envisagées pour mes propres shows.»

Mode durable et «upcycling»

Il pratiquera comme toujours la mode durable et «l’upcycling». Il avait par exemple utilisé de vieilles bandes de cassettes VHS pour le costume du pianiste aux JO.

«Les célébrités aussi comprennent notre discours, souligne-t-il, et c’est très réjouissant. C’est ce qui plaît à Björk, qui nous a déjà portés quatre fois. Comme Katy Perry, qui voulait elle aussi une archive Germanier, et non pas qu’on lui crée quelque chose de nouveau.»

Le Valaisan a aussi invité, via son compte Instagram, des créateurs, des étudiants en mode et des costumiers suisses à participer au concours. «On a vraiment envie de mettre en lumière l’aspect créatif de notre pays parce qu’on a des gens extrêmement talentueux. J’ai d’ailleurs reçu beaucoup de propositions très intéressantes. Reste maintenant à trouver les créateurs les plus en phase avec les thématiques définies par les équipes de l’Eurovision.»

Plus de 80% de recup pour les tenues

La recherche de matériaux pour ses créations est à peine terminée. «On était encore il y a peu avec maman du côté de Caritas Valais, pour récupérer un maximum de choses, raconte-t-il. Mais on est aussi allés à l’Armée du salut, tout en écumant la moindre friperie vintage du pays. Je crois qu’on en est maintenant à plus de 80% de récup pour la conception des tenues. Pour des raisons hygiéniques, on s’interdit juste, par exemple, de réutiliser slips et chaussettes.»

Il continue de faire appel à son équipe de tricoteuses du Valais, composée de dix-sept femmes. «Avec ma maman et ma grand-maman, on essaie de faire tout ça dans le calme, avec beaucoup d’organisation. Et tant qu’il y a de la passion et du fun, elles seront là. Mais il est clair que si ça devait devenir trop stressant, on arrêterait.

Un parcours fou en seulement sept ans

Ses stars comme Lady Gaga ou Taylor Swift portent ses créations alors que le jeune homme de 33 ans, originaire de Granges (VS), a lancé sa marque il y a seulement sept ans. L'année dernière, c'est au Valaisan que l'on doit les tenues aux couleurs explosives de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris.

Son fameux «Golden Voyager», costume clé de la cérémonie de clôture, avec son masque d’or et ses 20’000 perles, est désormais exposé au Musée Olympique de Lausanne: «Je suis ravi que les Suisses puissent enfin l’approcher. J’en suis très fier et c’est un honneur de le voir figurer au Musée olympique.»