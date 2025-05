Nice a été à son tour la cible d'un sabotage électrique, au lendemain de dégradations sur deux installations électriques qui ont provoqué une coupure massive dans la région, notamment à Cannes en plein festival de cinéma (archives). Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Au lendemain du sabotage de deux installations électriques avec un black-out massif autour de Cannes en plein festival, un incendie volontaire a visé un transformateur électrique à Nice, dans la nuit de samedi à dimanche, touchant 45'000 foyers. Une enquête en flagrance a été ouverte pour «destruction par incendie en bande organisée» et confiée à la police judiciaire, a indiqué le procureur de Nice Damien Martinelli dans un communiqué.

«Des constatations et examens techniques sont en cours notamment pour préciser les dégâts et les modalités de passage à l'acte», a-t-il ajouté. Aucun lien entre ces divers incidents, qui n'ont pas été revendiqués, n'a pour l'instant été établi. A Nice, le feu s'est déclaré vers 02H00 sur un poste électrique situé dans le quartier des Moulins, un secteur gangréné par les trafics de stupéfiants dans l'ouest de la ville.

Des indices qui sèment le doute

Selon une source policière, des «traces de pneus» ont été découverte et une source proche du dossier a évoqué «une porte fracturée» pour le local du transformateur. Quelque 45'000 foyers ont été momentanément privés d'électricité, à Nice et sur les communes voisines de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, a précisé Enedis à l'AFP. A 06h00 le courant avait été rétabli.

Le réseau de tramway de Nice a été brièvement impacté, avec une reprise retardée en début de matinée, et l'aéroport, un temps privé d'électricité, «a été rapidement réalimenté», a précisé à l'AFP l'adjoint au maire Gaël Nofri. Cet incendie survient au lendemain de dégradations volontaires sur deux installations électriques, un poste haute tension incendié dans le Var et un pylône scié dans les Alpes-Maritimes, qui ont provoqué une coupure massive dans la région, affectant 160.000 foyers, notamment à Cannes, en plein festival de cinéma, préservé grâce à son système d'alimentation autonome.

«Je dénonce avec force ces actes malveillants qui touchent notre pays», a réagi sur X Christian Estrosi, qui a annoncé le dépôt d'une plainte par la ville et la mise à disposition des enquêteurs des images de vidéosurveillance. Le maire Horizons de Nice a également annoncé le renforcement «dès les prochains jours» de la surveillance des «sites électriques stratégiques» de la ville.

Il a demandé aux services de la police municipale de se «mobiliser» face à ces actes «qui peuvent avoir des conséquences considérables, notamment sur les établissements de santé». « Tant que les auteurs de ces faits n'auront pas été interpellés nous ne relâcherons aucune attention où que ce soit», a-t-il assuré lors d'un point presse. Samedi, la coupure électrique avait impacté «toutes les communes du littoral entre Antibes et le Var ainsi que des communes situées davantage dans les terres», selon le préfet Laurent Hottiaux, qui avait dénoncé des «actes graves de dégradations portant atteinte à l'intégrité des infrastructures électriques».

Dans la nuit, un incendie sur un poste électrique de très haute tension à Tanneron (Var) avait provoqué une première coupure dans le Var et les Alpes-Maritimes. Puis, à 10H00, c'est un pylône électrique situé à Villeneuve-Loubet (Alpes-maritimes) qui avait subi des «dégradations majeures», selon le préfet. Trois des quatre piliers de ce pylône de la ligne à haute tension alimentant la ville de Cannes «ont été sciés», dans le cadre d'"un acte malveillant», avait précisé le procureur de Grasse Damien Savarzeix à l'AFP. L'opérateur RTE avait alors été contraint de mettre la ligne hors tension pour pouvoir intervenir.

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont recensé samedi une centaine d'interventions mineures dans le département, principalement sur des pannes d'ascenseur. Les réseaux de télécommunication ont également été impactés par intermittence, et la circulation de certains trains régionaux perturbée L'électricité avait été rétablie vers 17H00 pour l'ensemble des 160'000 foyers privés de courant, selon RTE.