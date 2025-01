Plus de 30 magasins fermés

1/4 Coop ferme ses magasins Body-Shop en Suisse. Photo: Keystone

Patrik Berger

Coop tire la prise de Body Shop. Après une analyse approfondie, le détaillant a décidé de laisser expirer le contrat de franchise pour le fournisseur de produits cosmétiques The Body Shop Switzerland, indique-t-il dans un communiqué. «Le positionnement unique sur le marché, défini auparavant par le franchiseur The Body Shop International Limited, n'existe plus entre-temps», précise Coop.

Le programme de revitalisation mené ces dernières années par le franchiseur n'a pas eu l'effet escompté, malgré les efforts intensifs et le grand engagement des collaborateurs de The Body Shop Switzerland.

Il ne devrait pas y avoir de licenciements. Les 108 collaborateurs de The Body Shop Switzerland se verront proposer un emploi au sein du groupe Coop. Ce qu'il adviendra des magasins n'est pas encore clair. Pour les 33 surfaces de vente libérées – pour la plupart bien situées – Coop évalue une utilisation par ses autres formats spécialisés, selon le communiqué.

Le contrat de franchise court encore jusqu'à fin mai 2025.

