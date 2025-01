1/2 Des avis de disparition sont imprimés sur des jus de fruits vendus en Suisse.

Andreas Schmid

Si vous achetez une bouteille de jus de fruit, vous pourrez peut-être tomber sur une étiquette un peu spéciale, où il est écrit «disparu», suivi de la mention: «Récompense de 50'000 €». En dessous, les histoires d'Inga et de Lars, introuvables depuis de nombreuses années, sont racontées en détail, avec des photos.

Les parents d'Inga la recherchent depuis neuf ans. A l'âge de cinq ans, leur fille a disparu en Saxe-Anhalt, au centre de l'Allemagne, lors d'une visite chez des amis. Lars n'a, quant à lui, plus laissé de traces depuis juillet 2014, à l'aéroport de Varna, en Bulgarie. L'Allemand, alors âgé de 28 ans, n'a plus été revu depuis ce jour-là.

Coop, Migros, Spar et d'autres détaillants veulent mettre en lumière ces disparitions, et donner un nouveau souffle aux recherches. Ils vendent les smoothies de la société allemande True Fruits, qui a placé les annonces de disparition sur certains de ses jus de fruits. Depuis novembre dernier, les bouteilles se trouvent dans les rayons suisses, y compris dans les supermarchés allemands et autrichiens.

Une recherche aléatoire

La campagne peut sembler étrange dans la mesure où aucun lien avec la Suisse n'est établi, où la jeune fille et l'homme sont portés disparus depuis des années déjà, et où les informations sur la récompense élevée sont floues. Aussi, le fait qu'un producteur de jus de fruits relaie une opération de recherche interroge. D'autant plus qu'il le fait de façon aléatoire, dans les rayons des supermarchés.

L'entreprise True Fruits, basée à Bonn, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires équivalent à 70 millions de francs, selon ses indications. La société vend ses jus de fruits en Allemagne, Autriche, Espagne, France et Suisse. Elle s'illustre pour ses textes humoristiques et provocateurs sur ses bouteilles.

«Une démarche inhabituelle»

Dans ce contexte, les annonces de personnes disparues sont d'autant plus étonnantes. Fee Surges, porte-parole de True Fruits, s'explique: «Nous ne sommes pas une entreprise impersonnelle et nous communiquons comme nous le ferions en privé. Nous pouvons être drôles, mais parfois nous sommes aussi sérieux.» Selon elle, les fondateurs de la société voulaient donner aux parents des personnes disparues une plateforme pour la recherche de leurs enfants. Fee Surges admet qu'il s'agit d'une «voie inhabituelle», mais que «c'est justement pour cette raison qu'elle peut fournir des indices utiles». La porte-parole ne précise pas si l'opération a eu un impact et si des informations pertinentes ont été délivrées ces dernières semaines.

Le porte-parole de Coop, Thomas Ditzler, affirme que les jus de fruits arborant les annonces de disparition sont proposés dans environ 500 points de vente Coop, soit une bonne moitié. L'objectif est de proposer une grande variété de produits et de s'adapter aux besoins de la clientèle. Il ne commente toutefois pas le fait que les cas de personnes disparues à l'étranger – qui n'ont aucun lien avec la Suisse – peuvent paraître étranges. Il estime que c'est au fabricant de s'expliquer sur les objectifs derrière la campagne.

De la compétence du producteur

La porte-parole de Migros, Estelle Hain, explique que les jus de fruits True Fruits sont largement commercialisés, mais pas dans tous les points de vente du supermarché. Le géant orange propose cette marque dans son assortiment depuis 2021.

Ce qui est imprimé sur les bouteilles relève de la compétence du producteur. «Le producteur détermine lui-même le type de campagnes affichées sur les bouteilles qu'il vend», précise Estelle Hain. Elle espère que les annonces de disparition d'Inga et de Lars permettront d'obtenir des informations utiles de Suisse et d'Autriche, puisque les personnes recherchées sont originaires de l'espace germanophone. «Il n'y a en aucun cas l'intention d'irriter la clientèle», affirme la porte-parole.