La rupture d'une roue à l'origine du déraillement au Gothard

Un an après l'accident ferroviaire du Gothard, le SESE publie son rapport final. Il recommande des modifications des réglementations européennes sur les roues de train et demande une évaluation des risques liés aux aiguilles, pour prévenir de futurs incidents.

Des wagons d'un train marchandises après l'accident survenu dans le tunnel de base du Gothard près de Faido en août 2023. Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

La rupture d'une roue avait provoqué le déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard en août 2023. Le Service d'enquête de sécurité adresse lundi des recommandations à l'Agence ferroviaire européenne et à l'Office fédéral des transports.

Cet accident avait marqué les esprits. Il a fallu attendre plus d'un an, le 2 septembre 2024, avant de pouvoir rejoindre le Tessin plus rapidement et facilement. Au final, les dégâts ont été évalués à 150 millions de francs. Par chance, personne n’avait été blessé. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) publie son rapport final lundi. Selon lui, les caractéristiques de fissure sur les roues de ce train sont un phénomène systématique.

Retour sur la cause de l'accident

Le déraillement du train de marchandises dans le tunnel du Gothard était dû à la rupture de la roue droite du premier essieu du wagon 11, rappelle le SESE. Une surcharge thermique de la bande de roulement a entraîné des fissures de fatigue. Celles-ci ont continué à se développer dans le voile de roue jusqu'à la rupture de celle-ci.

La conception des aiguilles a également eu une influence sur les dommages, selon le SESE. Sur les aiguilles de type Hydrostar installées dans la station multifonction de Faido, les éléments d’entraînement et de verrouillage sont installés en-dessus des traverses.

Ceux-ci ont été détruits par l'essieu du wagon 11 qui était suspendu transversalement sous le wagon. L'aiguille s'est alors retrouvée dans une position indéfinie, de sorte que le wagon 14 a déraillé et que tous les wagons suivants ont été dirigés vers la diagonale d’échange en direction de l’autre tunnel.

Mesures de sécurité préconisées

Dans son rapport final, le SESE émet quatre recommandations de sécurité et un avis de sécurité. Trois des recommandations en matière de sécurité s'adressent à l'Agence ferroviaire de l'Union européenne (ERA).

Premièrement, les réglementations existantes visant à augmenter le diamètre actuellement en vigueur des roues doivent être étendues à tous les types d'essieux équipés de semelles de frein en matériau composite. Deuxièmement, les critères des prescriptions de maintenance pour ces essieux doivent être adaptés, notamment en ce qui concerne les intervalles de maintenance et les méthodes de contrôle.

Enfin, une étude doit examiner l'influence des semelles de frein en matériau composite sur la charge thermique des roues. La quatrième recommandation de sécurité s'adresse à l'Office fédéral des transports (OFT) et concerne les aiguilles équipées de dispositifs verrouillage situés en-dessus des traverses. Le SESE recommande d'évaluer le risque d'endommagement mécanique de ces dispositifs et si nécessaire de le réduire. L'avis de sécurité s'adressant à CFF Cargo concerne lui la traçabilité lors du contrôle technique des trains.

Un fragment de roue se brise

Le 10 août 2023, le train de marchandises 45016 de CFF Cargo, composé de deux locomotives et de 30 wagons de marchandises de types et de propriétaires différents, circulait de Chiasso vers Bâle. Dix kilomètres après l'entrée dans le tunnel de base du Saint-Gothard (GBT), un fragment de la roue droite du premier essieu du onzième wagon s'est brisé.

D'autres fragments se sont détachés, si bien que l'essieu a finalement perdu son guidage et déraillé. Le train a continué, sur environ sept kilomètres jusqu'à la station multifonction de Faido, où les entraînements d'aiguilles ont été détruits au niveau de la diagonale d’échange en direction de l’autre tunnel.

La première partie des wagons de marchandises a passé l'aiguille encore en position droite. La partie arrière a été dirigée sur la diagonale d’échange en direction du tube Est du tunnel. Cela a entraîné un déraillement et une collision avec la paroi transversale entre les tunnels.