L'entrepreneur valaisan Jean-Claude Bregy prévoit de construire un méga-resort à Obergesteln. Le projet promet 130 appartements, des restaurants, un grand centre de bien-être et devrait générer 100'000 nuitées par an.

130 appartements et un lac artificiel

1/5 Voici à quoi devrait ressembler le «Resort Obergoms» à Obergesteln (VS). Photo: Visualisierung PD

Patrik Berger

L'investisseur Jean-Claude Bregy a montré, lors de deux séances d'information, comment il entend donner un nouvel élan au tourisme dans le Haut-Valais. Il a présenté son projet «Resort Obergoms» aux habitants et aux propriétaires de résidences secondaires dans le gymnase d'Oberwald. Avec deux partenaires, il prévoit de frapper un grand coup à Obergesteln. Dans ce village de 200 habitants, une station de tous les superlatifs doit voir le jour.

Les chiffres clés: 130 nouveaux logements (studios, appartements et duplex), un nouveau restaurant pouvant accueillir 80 personnes, un centre de bien-être, un espace fitness, un parking souterrain, ainsi qu'un parc avec des lacs artificiels. Le tout pour 100 millions de francs. Les appartements ne seront pas vendus, seulement loués, à raison de 100'000 nuitées par an.

«Quelque chose d'unique»

Les différentes maisons devront être reliées par un lac artificiel. Photo: Visualisierung PD

Jean-Claude Bregy et ses camarades veulent ainsi résoudre l'un des plus grands problèmes de la région: le fait que de nombreux appartements ne sont réellement occupés que quelques semaines par an. Le terrain sur lequel les immeubles doivent être construits appartient à l'investisseur depuis plusieurs années. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un laborieux changement de zonage, car le terrain se trouve déjà en zone constructible. Mais pour le paysage lacustre, il faudra une adaptation, qui sera probablement votée cette année.

Le plan d'eau artificiel semble tenir particulièrement à cœur à Jean-Claude Bregy: «C'est un must, une partie intégrante de la station. Nous voulons et devons offrir quelque chose d'unique.» Alexander Galliker, un architecte lucernois, a également pris la parole. Il a présenté pour la première fois des visualisations du projet. «Nous avons conçu le complexe touristique de manière à ce qu'il représente une extension du village existant», déclare-t-il. «Nous voulons offrir aux hôtes une expérience proche de la nature avec des piscines chauffées entre les bâtiments et des petites îles praticables dans le paysage lacustre.»

Condamné pour complicité d'escroquerie

«En collaboration avec les services cantonaux et la commune, nous peaufinons actuellement les détails afin que le projet réponde à toutes les règles des lois sur la construction», conclut Alexander Galliker. D'ici le milieu de l'année 2026, Jean-Claude Bregy veut déposer une demande de permis de construire et chercher d'autres investisseurs. Il envisage le financement avec sérénité. «J'ai suffisamment de contacts et j'ai déjà reçu de nombreuses demandes. Je suis convaincu que nous allons réunir cet argent.»

L'entrepreneur est connu bien au-delà des frontières cantonales. Avec la Poenina Holding, il a créé l'une des plus grandes entreprises suisses de technique du bâtiment. Les affaires marchaient bien. Mais en 2021, le conseil d'administration du groupe lui avait retiré sa confiance et Jean-Claude Bregy a dû quitter son bureau. Ceci après que la «Sonntags-Zeitung» ait rapporté que l'homme d'affaires avait été impliqué dans une affaire de fraude dans le cadre de la construction du tunnel de base du Lötschberg.

L'entrepreneur de Brigue a été arrêté pendant un jour et demi en décembre 2020 et condamné définitivement en juin 2021 par le Ministère public zurichois par ordonnance pénale pour complicité d'escroquerie par métier et gestion déloyale multiple dans un but d'enrichissement.