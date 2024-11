1/5 Jean Claude Bregy est l'initiateur et l'investisseur du «Resort Obergoms». Photo: Instagram

Patrik Berger

La nature est magnifique dans la vallée de Conche. Au pied de la Furka, la tranquillité fait partie intégrante du concept touristique de toute la région. En hiver, la vallée est particulièrement appréciée des skieurs de fond, mais ces derniers logent généralement dans des petits hôtels, souvent gérés par des familles. Cette situation idyllique pourrait bientôt prendre fin.

Car de grandes choses s'apprête à voir le jour dans le Haut-Valais, comme l'écrit le «Walliser Bote». L'entrepreneur Jean Claude Bregy espère frapper un grand coup avec l'aide de deux partenaires. Ils prévoient de construire à Obergesteln (VS) – un village de 200 habitants – une station de tous les superlatifs.

Les projets est démesuré: 130 nouveaux logements – parmi lesquels des studios, appartements et duplex. Un nouveau restaurant pouvant accueillir 80 personnes. Un centre de bien-être, un espace fitness, un parking et un parc avec des lacs artificiels. Le tout pour 100 millions de francs.

Le projet sera présenté en janvier

On ne sait pas encore à quoi ressemblera concrètement le projet. Aucun visuel n'a été proposé pour le moment. Jean-Claude Bregy et ses partenaires ne souhaitent pas présenter leur projet nommé «Resort Obergoms» avant la mi-janvier.

En présentant directement un projet aussi détaillé que possible, l'investisseur veut «prouver que son projet n'est pas un château en Espagne». L'entrepreneur est connu au-delà des frontières cantonales. Avec la Poenina Holding, il a ainsi créé l'une des plus grandes entreprises suisses de technique du bâtiment. Les affaires marchaient bien.

Une condamnation accablante

Mais en 2021, Jean-Claude Bregy a subitement dû quitter ses fonctions. Le conseil d'administration de son entreprise lui avait retiré sa confiance. Ceci après que le «Sonntags-Zeitung» ait rapporté que l'entrepreneur avait été impliqué dans une affaire de fraude dans le cadre de la construction du tunnel de base du Lötschberg.

Il avait alors été arrêté pendant un jour et demi en décembre 2020 et condamné définitivement en juin 2021 par ordonnance pénale du Ministère public zurichois – pour complicité d'escroquerie commerciale et gestion déloyale multiple dans le but de s'enrichir.

«Nous n'allons pas ériger un temple futuriste»

Les appartements ne seront pas vendus, mais seulement loués. Le «Resort Obergoms» doit fonctionner comme un hôtel. Jean-Claude Bregy et ses partenaires veulent ainsi assurer des lits chauds. Ils souhaitent générer 100'000 nuitées par an. Cela permettrait de doubler le nombre actuel de nuitées de la région.

A titre de comparaison, Zermatt a enregistré 2,7 millions de nuitées en 2023. Le terrain sur lequel les immeubles doivent être construits appartient à l'entrepreneur controversé depuis des années, comme l'explique le «Walliser Bote». Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un laborieux changement de zone, il se trouve déjà dans la zone à bâtir.

La commune soutient le projet. Des discussions sont en cours avec le canton. Jean-Claude Bregy souhaite faire sortir les pelleteuses très bientôt. «Nous voulons démarrer le plus vite possible. Car plus nous pouvons planifier efficacement, meilleur sera le projet». Il promet: «Nous n'allons pas faire sortir de terre un temple futuriste.»