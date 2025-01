Êtes-vous proche du burnout ou juste fatigué? Notre quiz vous le dira

Notre quiz vous aidera à évaluer votre risque actuel de vivre un burnout et vous propose des pistes pour vous sentir mieux. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les vacances de Noël n'ont pas du tout rechargé vos batteries? Pire, elles vous semblent encore plus vides qu'avant les Fêtes? Ce constat est malheureusement plutôt courant: janvier, le mois des «nouveaux départs», est en réalité très propice à l'épuisement.

«Globalement, le contexte des Fêtes n’est pas simple et ne nous permet pas de récupérer psychiquement ou physiquement, confirme la psychologue clinicienne Jacqueline Chorand, autrice de «Guide DRK» aux éditions WEKA. C’est souvent à la reprise de janvier qu’on se rend compte à quel point on était – et à quel point on est toujours – épuisé.»

Notre intervenante rappelle en outre que le burnout est un processus lent, qui s'enracine sur le long terme, et présente quelques signaux d'alarme bien précis. Et plus ces premiers symptômes sont repérés tôt, plus il sera facile de les endiguer! Le quiz ci-dessous, validé par des spécialistes, vous permettra de mesurer votre risque.