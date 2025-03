Skyguide en difficulté financière malgré une hausse des vols

Skyguide, le contrôleur aérien suisse, est confronté à d'importants défis financiers selon le rapport du Conseil fédéral. Photo: KEYSTONE

La Poste, les CFF, Swisscom et Skyguide ont globalement atteint leurs objectifs stratégiques en 2024. Le Conseil fédéral a adopté vendredi les rapports des quatre entreprises à l’intention des commissions de surveillance parlementaires. Mais Skyguide reste confrontée à d'importants défis.

L'an dernier, la Poste, les CFF, Swisscom et Skyguide ont rempli leur mandat en garantissant un service public fiable et de grande qualité dans tout le pays. Les quatre entreprises ont été des employeurs attractifs, dotés d’une politique du personnel moderne et assumant leur responsabilité sociale. Elles se sont en outre engagées à réduire leurs émissions de CO2.

12,4 millions de pertes

Des différences subsistent en ce qui concerne la situation financière: alors que la Poste, les CFF et Swisscom ont présenté des résultats solides, Skyguide a enregistré des pertes malgré une forte croissance du trafic. Les CFF et Skyguide n’ont pas vu leur endettement élevé diminuer.

Au final, la perte est de 12,4 millions de francs chez Skyguide, précise le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Sur le prêt de 250 millions de francs accordé par la Confédération pendant la pandémie, Skyguide n’a pu rembourser en 2024 que 15 millions de francs au lieu des 35 prévus.

Skyguide est confrontée à un défi de taille, souligne le DETEC: réduire durablement les coûts sans compromettre la sécurité afin d’atteindre le résultat équilibré exigé par la loi.

La difficulté réside dans le fait que la marge de manœuvre de Skyguide est limitée. L’entreprise ne peut pas fixer elle-même les redevances de navigation aérienne, mais doit suivre les recommandations de la Commission européenne. Les négociations sur l’évolution des redevances pour les années 2026 à 2029 sont en cours. Indépendamment de cela, Skyguide devra continuer à réduire ses coûts. La condition préalable est un partenariat social «solide et constructif».