Skyguide a dû casser la tirelire pour «la maintenance de ses systèmes et répondre aux exigences réglementaires dans le domaine informatique». Photo: Sven Thomann

ATS Agence télégraphique suisse

Skyguide boucle dans les chiffres rouges l'année 2024, marquée par les pannes à répétition, enregistrant une perte de près de 19 millions. Les investissements dans l'infrastructure technique ont plombé le bilan, indique la société de contrôle aérien mercredi. Skyguide a réalisé un résultat financier net de -18,9 millions de francs l'année dernière, écrit la société dans un communiqué. Elle avait enregistré un bénéfice de 7,8 millions en 2023.

Les coûts d'exploitation, qui sont passés de 26,4 millions à 545,3 millions, expliquent ce résultat négatif. Skyguide a dû casser la tirelire pour «la maintenance de ses systèmes et répondre aux exigences réglementaires dans le domaine informatique».

L'entreprise a été touchée par de nombreuses pannes l'année dernière, des décollages ayant dû être stoppés et le trafic aérien interrompu pendant plusieurs heures. Skyguide avait avancé un processus de modernisation du système informatique trop rapide comme raison à ces couacs.

Moins ponctuel

Les revenus d'exploitation sont eux restés stables: 528,4 millions en 2024 contre 529,7 millions l'année précédente. Quant au trafic aérien, Skyguide indique avoir surveillé un nombre record de vols, plus de 1,3 million. Le nombre de vols de tourisme et d'affaire a augmenté par rapport à 2023, y compris dans les aéroports de Genève et Zurich.

Niveau ponctualité, Skyguide enregistre une légère baisse. Avec un retard moyen de 0,73 minute par vol, la société de contrôle aérien reste néanmoins «nettement supérieure à la moyenne européenne», écrit-elle.

Skyguide compte 1500 collaborateurs répartis sur 14 sites. L'entreprise, majoritairement détenue par la Confédération, a son siège principal à Genève.