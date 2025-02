Le CHUV arrive en 15e position du classement mondial des hôpitaux, réalisé par le magazine américain Newsweek, devant les HUG. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Quel hôpital est le plus hospitalier, et surtout lequel vous soignera le mieux? Le magazine américain Newsweek vient de sortir, en cette fin de février, son classement des 250 meilleurs hôpitaux du monde pour l'année 2025. Et la Suisse fait un joli tir groupé, avec trois établissements entre la dixième et la quinzième position et un autre juste après la 50e place.

L'hôpital universitaire de Zurich est le mieux placé de Suisse (10e), suivi de l'hôpital universitaire de Bâle (12e). Dans un communiqué paru ce jeudi 27 février, l'établissement rhénan (USB) se félicite d'avoir «à nouveau gagné du terrain» dans ce «prestigieux classement», étant donné qu'il se plaçait 15e en 2023 puis 14e en 2024: «La montée dans le classement montre que l'USB est sur la bonne voie en mettant l'accent sur la qualité, la numérisation et l'orientation patient.»

Sur les talons de ces deux hôpitaux alémaniques, le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) arrive à la 15e place. Quatrièmes et derniers à apparaître dans cette liste pour la Suisse, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont un peu plus loin, en 53e position. Au total, dix établissements médicaux helvétiques (hôpitaux et cliniques réunis) figurent parmi les 250 meilleurs de Newsweek.

USA et Europe en tête

Les Etats-Unis occupent les deux premières places, avec la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota) tout en haut de l'affiche, suivie de la Cleveland Clinic… qui se trouve évidemment à Cleveland, dans l'Ohio. L'Europe n'est pas en reste, avec la cinquième place de l'hôpital universitaire Karolinska de Stockholm en Suède, ou encore l'hôpital Charité de Berlin (7e). Un hôpital israélien et un autre de Singapour prennent les 8e et 9e places, juste devant le premier suisse.

Basé sur une enquête internationale menée auprès de plus de 85'000 experts de la santé, le classement publié sur Newsweek évalue la qualité des services médicaux, des prestations, mais aussi l’expérience des patients. La méthodologie comprend également des enquêtes complètes auprès des patients des différents hôpitaux. Sur les 250 hôpitaux, 30 pays placent une de leurs institutions dans le classement.

Les très standardisés «PROMs», pour Patient-Reported Outcome Measures (en français: mesures des résultats rapportés par les patients), se manifestent par l'octroi d'une à trois médailles pour les hôpitaux qui mesurent la satisfaction de leurs patients. De ce point de vue, l'hôpital de Bâle obtient trois médailles (87,5 à 100% de satisfaction), contre deux médailles 70 à 87,5% de satisfaction) pour le CHUV, les HUG et l'hôpital universitaire de Zurich.