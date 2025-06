Wimbledon va ériger une statue en hommage à Andy Murray

Wimbledon prévoit de rendre hommage à Andy Murray, double vainqueur du tournoi. Une statue à l'effigie de l'Ecossais sera érigée au sein du prestigieux All England Club, ont annoncé les organisateurs.

Andy Murray a remporté deux fois Wimbledon (ici en 2013). Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur à Wimbledon en 2013 et 2016, Murray avait mis fin lors de son premier succès à 77 ans d'attente d'un sacre britannique en simple messieurs. Il a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Paris en 2024.

La statue devrait être dévoilée en 2027, à l'occasion du 150e anniversaire du tournoi, selon la présidente du All England Club, Debbie Jevans. «Nous voulons avoir une statue d'Andy ici (à Wimbledon) et nous travaillons en étroite collaboration avec lui et son équipe pour que cela se réalise», a-t-elle déclaré au podcast Performance People.

«L'ambition est de l'inaugurer lors du 150e anniversaire de notre premier tournoi, qui s'est déroulé en 1877», a souligné Debbie Jevans. Wimbledon avait déjà honoré Fred Perry, dernier Britannique sacré avant Murray, avec une statue érigée en 1984 pour les 50 ans de son premier titre en simple.