Andy Murray va se faire opérer pour sauver sa der' à Wimbledon

Andy Murray doit se faire opérer un peu plus d'une semaine avant le début tournoi de Wimbledon. Une intervention qui devrait lui permettre de disputer ses derniers matchs sur le gazon londonien.

Cédric Heeb

Les joies et les peines sont parfois si proches les unes des autres. Andy Murray en a récemment fait l'expérience. Mardi, lors du tournoi sur gazon de Queen's, l'Écossais a battu Alexei Popyrin et a ainsi fêté sa 1000e victoire sur le circuit ATP. Moins de 24 heures plus tard, il a dû abandonner en raison d'une blessure.

«Je n'ai jamais rien ressenti de tel», a déclaré l'Ecossais après coup. «Cela fait dix ans que je me bats contre des douleurs dorsales, mais je n'ai jamais eu une telle perte de coordination, de contrôle et de force dans ma jambe.» Et maintenant, voilà que le triple vainqueur de tournois du Grand Chelem doit passer sur le billard, à seulement une semaine du début du tournoi de Wimbledon!

Les JO en danger?

Selon la chaîne Sky, le joueur de 37 ans a pris cette décision après avoir passé des examens, afin de sauver ce qui pourrait être sa dernière participation à la troisième cuvée de Grand Chelem de l'année (qui débute le premier 1er juillet). Murray avait laissé entendre en février dernier qu'il mettrait probablement un terme à sa carrière cet été. Rappelons que l'Ecossais a remporté le prestigieux tournoi londonien à deux reprises (2013, 2016).

Il y a une semaine, on apprenait que Murray, double champion olympique, serait également présent aux JO de Paris pour disputer le tournoi de tennis, qui commencera le 27 juillet. Ces maudites douleurs dorsales vont-elles aussi mettre fin à son rêve de triplé olympique? Cette opération de la dernière chance n'a qu'un seul but: lui permettre de quitter la scène du tennis par la grande porte. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.