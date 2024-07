Viktorija Golubic révèle ses endroits préférés à Londres

1/5 Viktorija Golubic se réjouit chaque année de déguster de «délicieuses fraises» à Wimbledon.

Marco Pescio et Sven Thomann

C'est le lieu du plus grand succès de sa carrière en Grand Chelem: Viktorija Golubic s'est hissée jusqu'en quart de finale à Wimbledon en 2021. Et cette année encore, la Zurichoise, actuellement la Suissesse la mieux classée au classement (WTA 69), se présente à Church Road avec une grande confiance en elle. «Un quart de finale? Je peux le faire!», dit-elle avec un clin d'œil suivi d'un rire chaleureux. Mais elle sait aussi qu'avec Jule Niemeier (WTA 96), c'est une adversaire redoutable qui l'attend d'entrée mardi. Car l'Allemande s'est hissée dans le dernier du tournoi londonien un an seulement après elle.

Mais l'expérience parle en faveur de Golubic: c'est la septième fois que la joueuse de 31 ans participe au tableau principal de Wimbledon. Pour Blick, elle explique ce qu'elle apprécie le plus à Londres.

Où je préfère manger

Viktorija Golubic est accompagnée de sa sœur Natalija.

Cette année, j'ai à nouveau loué une maison dans le Wimbledon Village, ma sœur Natalija m'accompagne cette fois encore. Après tant de semaines sur le circuit, c'est tout simplement agréable de cuisiner soi-même quelque chose. Une bonne soupe de légumes ou un bouillon de viande, par exemple. Je suis également très heureuse de manger un bon morceau de viande grillée accompagné d'une salade. Si nous mangeons si souvent à l'extérieur, je apprécie encore plus mon repas. Sur le magnifique site de Wimbledon, je m'offre de temps en temps quelques fraises. Dommage qu'elles ne remplissent qu'à moitié les petites boxes en carton (sourires). Et s'il faut quand même aller au restaurant dans le Village, il y a beaucoup de très bons libanais, italiens ou thaïlandais.

Mon court préféré sur le site

Je n'ai malheureusement jamais pu jouer sur le court central. En revanche, j'ai pu jouer sur le court No 1, le deuxième plus grand stade de Wimbledon, ce qui était déjà très spécial. Mais mon terrain préféré est le court No 3, c'est là que j'ai joué l'année dernière contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (ndlr: victoire 6-3, 7-6). Il y a une grande tribune et beaucoup d'animation autour. C'est une place vivante que j'aime particulièrement.

Le meilleur lieu de visite de la ville

J'aime le quartier de Piccadilly Circus, j'aime flâner dans les boutiques du grand magasin Liberty. Et sinon, quoi de neuf? Je trouve que ça vaut vraiment la peine de se déplacer en métro. J'aime visiter les différents quartiers. Chacun a son propre charme. Je recommande le marché de Notting Hill, ainsi que les belles maisons et les superbes cafés qui s'y trouvent.

Mon conseil secret pour Londres

J'aime beaucoup aller voir une pièce de théâtre ou une comédie musicale. C'est donc une évidence pour moi: le quartier de Broadway fait partie de mes préférés. Ce qu'il faut absolument voir une fois, c'est «The Mousetrap» d'Agatha Christie. C'est la pièce de théâtre qui a été jouée sans interruption le plus longtemps au monde. Depuis 1952 – avec une pause pendant la pandémie de Covid – elle est jouée tous les jours. Pour moi, cela fait tout simplement partie de Londres. Moi qui suis fan d'Agatha Christie et qui apprécie également ses romans policiers, c'était quelque chose de très spécial d'y avoir assisté une fois.