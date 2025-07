Iga Swiatek surprend à Wimbledon, non seulement par sa victoire contre Danielle Collins, mais aussi par une révélation culinaire inattendue. La Polonaise a dévoilé son plat préféré pour célébrer ses succès, suscitant des réactions partagées sur les réseaux sociaux.

Iga Swiatek a divisé Internet après avoir révélé le plat qu'elle allait manger pour fêter sa victoire. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Diego Buccino

Iga Swiatek a doublement surpris Wimbledon samedi: d'abord en s'imposant aisément face à sa rivale Danielle Collins, puis en révélant le plat qu'elle comptait déguster pour célébrer sa victoire – une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions et peut-être ébranlé la fierté de plus d'un Italien.

La joueuse polonaise a dominé l'Américaine sur le score de 6-3, 6-2, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale du tournoi féminin. Mais c'est lors de son interview d’après-match qu’elle a déclenché une vague de commentaires, en répondant à une question sur son dîner de célébration: «Le plat que je préfère depuis que je suis enfant, ce sont les pâtes aux fraises.»

«Un véritable classique polonais de l'été!»

Iga Swiatek a écarté l'idée de savourer un traditionnel fish and chips, préférant défendre haut et fort son plat favori: «Je sais, cela peut sembler étrange. Mais les pâtes avec des fraises et du yaourt, c'est génial. Je vous le recommande, c'est un plat fantastique.»

La déclaration a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, où les avis se sont divisés. Certains internautes ont jugé cette association insolite tandis que d'autres, notamment de nombreux Polonais, ont applaudi le choix de leur compatriote. «Oui, Iga! Un véritable classique polonais de l’été!», peut-on lire en commentaire. Même la championne de ski Mikaela Shiffrin s'est mêlée à la discussion: «Il y a peut-être quelque chose d’intéressant là-dedans», a-t-elle écrit.

Promesse tenue

Fidèle à sa parole, Iga Swiatek a publié dans la soirée une photo de son dîner sur Instagram: un bol de pâtes aux fraises et au yaourt, accompagné d'un emoji souriant et d’un message incitant ses abonnés à tester cette spécialité polonaise estivale.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pendant que le débat culinaire fait rage, la numéro 1 mondiale prépare déjà son prochain match contre la Danoise Clara Tauson, tombeuse d'Elena Rybakina, la championne de 2022. Avec peu de têtes de série encore en lice dans le tableau féminin, Iga Swiatek, ainsi qu'Aryna Sabalenka dispose d’une belle opportunité pour aller loin dans le tournoi.

Si elle continue sur sa lancée, Iga Swiatek pourrait bien prolonger son séjour à Wimbledon… et peut-être faire découvrir au monde entier son goût étonnant pour les pâtes sucrées.