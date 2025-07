1/4 Une fois de plus, la demi-finale de Wimbledon est synonyme de fin de parcours pour Aryna Sabalenka. Photo: IMAGO/Shutterstock

Ramona Bieri

Jeudi, Aryna Sabalenka (27 ans) a connu une désagréable impression de déjà-vu. La Biélorusse a perdu pour la troisième fois une demi-finale à Wimbledon, après 2021 et 2023, une nouvelle fois en trois sets (4-6, 6-4, 4-6). En conférence de presse, elle n’a pas mâché ses mots, évoquant une «relation de haine» avec le tournoi londonien. Et d’ajouter, cash: «Perdre, c’est horrible. On a l’impression de vouloir mourir, de ne plus vouloir exister, comme si c’était la fin du monde.»

La numéro 1 mondiale ne s’est pas seulement exprimée sur sa défaite, mais aussi sur le comportement de son adversaire, Amanda Anisimova (23 ans, WTA 12), qu’elle n’a visiblement pas digéré. Deux épisodes l’ont particulièrement agacée. Dans le deuxième set, l’Américaine célèbre un point alors que la balle n’avait pas encore dépassé Aryna Sabalenka.

«Je me suis juste dit: 'C’est un peu prématuré', raconte-t-elle. Puis elle m’a énervée encore plus en me disant que c’était son habitude.» Au moins, cette provocation a eu un effet positif: «Je me suis dit: 'Très bien, je vais te montrer ce que c’est que jouer au tennis.' J’étais tellement en colère que ça m’a aidée à me battre et à revenir dans le match.» La Biélorusse est parvenue à arracher un troisième set, sans réussir à aller plus loin.

Mais ce n’est pas fini. Une autre scène a fait sortir Aryna Sabalenkade ses gonds: Lorsque l'Américaine a gagné un point grâce à un coup de pouce du filet, sans présenter d’excuses, comme le veut pourtant la tradition. «Je l’ai regardée et je lui ai dit : 'Tu ne veux pas t’excuser?'», a raconté Aryna Sabalenka. Elle reconnaît qu’Anisimova ne l’a probablement pas entendue, mais cela n’a pas suffi à apaiser sa frustration. «Si elle ne veut pas s’excuser après avoir gagné un point chanceux, c’est son choix.»

Ce n’est pas la première fois que la Biélorusse critique ouvertement une adversaire après une défaite. Il y a quelques semaines, après la finale perdue à Roland-Garros face à Coco Gauff (21 ans), elle avait déjà été très directe: malgré ses 70 fautes directes, elle ne pense pas que l’Américaine ait brillé. «Je n’ai clairement pas joué mon meilleur match, mais je ne crois pas que Coco l’ait gagné grâce à un jeu exceptionnel. Je pense que c’est moi qui l’ai perdu à cause de toutes ces erreurs.»