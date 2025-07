La demi-finale messieurs du tournoi londonien a dû être interrompue à deux reprises ce vendredi, à la suite de deux problèmes médicaux en tribune. Carlos Alcaraz et Taylor Fritz ont pu reprendre la partie.

Photo: Getty Images

Blick Sport

La première demi-finale du tournoi masculin entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz a été perturbée par deux incidents survenus dans les tribunes du Centre Court. Alors que le deuxième set battait son plein, le match a été interrompu à deux reprises en l’espace de quelques minutes.

Dans les tribunes les plus exposées au soleil, une agitation soudaine était perceptible. Deux spectateurs, chacun placé d’un côté du court, ont nécessité une intervention médicale rapide. Malgré les températures élevées, dépassant les 30 degrés à Londres, les organisateurs ont choisi de maintenir le toit ouvert, laissant les tribunes inférieures en plein soleil.

La chaleur accablante a contraint de nombreux fans à chercher refuge dans les hauteurs ombragées du stade. Mais cela n’a pas empêché deux évanouissements de survenir au bord du court. L’arbitre a immédiatement stoppé la partie, permettant aux stadiers et aux secours d’intervenir promptement. Avant de servir à nouveau après le second incident, Carlos Alcaraz a pris la peine de s'enquérir de l'état de santé de la personne en tribunes.

Ventilateurs portables, bouteilles d’eau et serviettes mouillées étaient de sortie dans le public, mais face à la chaleur, ces précautions n’ont pas suffi à éviter les malaises. Quelques minutes plus tard, les personnes étaient en de bonnes mains et la rencontre a pu reprendre.

Le Centre Court va probablement rester plein à craquer pour cette première demi-finale. Le vainqueur affrontera dimanche celui de l’autre choc du jour: Novak Djokovic face à Jannik Sinner. La rencontre se disputera dans la foulée avec, peut-être, une température un rien moins suffocante.