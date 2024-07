Carlos Alcaraz passe en trois sets

Alcaraz a passé l'épaule en trois sets mercredi

ATS Agence télégraphique suisse

Accroché deux sets durant par le qualifié Mark Lajal (7-6 7-5 6-2) au 1er tour, le no 3 mondial a fait plus facilement la différence mercredi. Il a survolé les débats dans les deux dernières manches face à Vukic, qui a manqué le coche au moment de servir pour le gain du premier set à 6-5.

Carlos Alcaraz, qui n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans les deux derniers sets, affrontera pour une place en huitièmes de finale l'Américain Frances Tiafoe (ATP 29). «Nous avons fait un très bon match à l'US Open» en demi-finales en 2022, où l'Espagnol avait cueilli le titre.

«Je sais qu'il est très talentueux. Avec son style de jeu, il est encore plus difficile à jouer sur gazon (que sur dur comme à l'US Open, ndlr). Il est bon à la volée, il a un bon slice... Ca va être très difficile pour moi. Mais je suis prêt à relever le défi», a assuré Carlos Alcaraz (21 ans).

A noter l'élimination de la tête de série no 8 Casper Ruud, certes plus à l'aise sur terre battue que sur gazon. Le vainqueur du dernier Geneva Open a été battu 6-4 7-5 6-7 (1/7) 6-3 par le fantasque Italien Fabio Fognini (ATP 94), dont les exploits se font de plus en plus rares.