Jannik Sinner a maîtrisé son sujet pour son 1er tour à Wimbledon. Photo: Kirsty Wigglesworth

ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner n'a pas connu les mêmes difficultés que son grand rival Carlos Alcaraz, contraint de batailler durant cinq sets face à Fabio Fognini lundi, pour son entrée en lice à Wimbledon.

Demi-finaliste en 2023, quart de finaliste en 2022 et en 2024 sur le gazon londonien, le no 1 mondial a mis moins de 1h50 pour se hisser au 2e tour. Sinner s'est imposé 6-4 6-3 6-0 devant son compatriote Luca Nardi (ATP 95) sur le court no 1. L'Italien n'a pas dû faire face à la moindre balle de break, ne perdant que 12 points en 13 jeux de service disputés.

La pause a fait du bien

Jannik Sinner restait sur une défaite au 2e tour sur l'herbe de Halle, à l'issue de laquelle il avait expliqué qu'une petite pause lui ferait le plus grand bien. Il semble désormais avoir digéré sa mortifiante défaite subie en finale à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz, qui avait effacé trois balles de match.

Le vainqueur du dernier Open d'Australie ne devrait pas non plus devoir trop s'employer au 2e tour. Il se frottera à l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 93), qui a fêté mardi son premier succès sur le circuit principal depuis début mai à Rome.