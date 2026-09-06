Double tenante du titre à l'US Open, Aryna Sabalenka a écarté Taylor Townsend dimanche à New York. La no 1 mondiale a gagné 6-4 6-3 et jouera contre Kostyuk ou Noskova en quarts de finale.

Sabalenka s'offre une place pour les quarts de finale de l'US Open

Sabalenka s'offre une place pour les quarts de finale de l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Double tenante du titre à New York, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est défaite dimanche de l'Américaine Taylor Townsend (WTA 96) pour rallier les quarts de finale de l'US Open. La Bélarusse a été accrochée, mais s'est finalement imposée 6-4 6-3.

Dans le premier set, les deux joueuses ont eu toutes les peines du monde à conserver leur service, Aryna Sabalenka étant la première à y parvenir après pas moins de six jeux pour mener 4-2.

La joueuse de 28 ans s'est offert dans la foulée un double break d'avance (5-2), avant de perdre son service sur un jeu blanc et de voir Taylor Townsend revenir à 5-4, 30-40. Un service gagnant de Sabalenka a écarté le danger et quelques points plus tard, la patronne du circuit concluait la manche d'un autoritaire coup droit gagnant.

La suite du match a été tout aussi décousue: Townsend a breaké la première dans le deuxième set pour mener 3-1, avant de voir son adversaire aligner cinq jeux d'affilée pour composter son billet pour les quarts.

Face à Kostyuk ou Noskova

Alors que Townsend (30 ans) échoue pour la troisième fois de sa carrière en 8es de finale à New York, Sabalenka tentera mardi de se hisser pour la sixième année d'affilée dans le dernier carré de l'US Open.

Contrainte de remporter le tournoi pour espérer conserver sa place de no 1 mondiale, la quadruple lauréate de tournois majeurs affrontera en quarts de finale l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 11) ou la Tchèque Linda Noskova (WTA 6), titrée en juillet à Wimbledon.