Aryna Sabalenka autoritaire d'entrée à l'US Open

Double tenante du titre à l'US Open, Aryna Sabalenka n'a pas tremblé pour atteindre le deuxième tour.

ATS Agence télégraphique suisse

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est imposée 6-2, 6-4 lundi au premier tour de l'US Open contre la Colombienne Camila Osorio (59e). La Bélarusse est la double tenante du titre à New York.

Sevrée de titres depuis son retentissant doublé Indian Wells-Miami en mars, la patronne du circuit a rapidement pris la mise en jeu de son adversaire dans le premier acte, bien aidée par les cinq doubles fautes commises par Osorio en deux jeux de service.

Le deuxième set a commencé sur les mêmes bases, avec un break précoce de Sabalenka. Mais la Colombienne a cette fois débreaké immédiatement, et a plusieurs fois menacé ensuite la Bélarusse sur sa mise en jeu.

Sur le court Arthur-Ashe, la quadruple lauréate de tournois majeurs a cependant fait parler son expérience pour reprendre le service de son adversaire à 4-4 et conclure le match sur sa deuxième balle de match, après avoir galvaudé la première sur une double faute.

Aryna Sabalenka affrontera au prochain tour la Russe Polina Iatcenko (WTA 160).

Arthur Fils prend la porte

Chez les messieurs, une deuxième surprise a eu lieu après l'élimination précoce de Novak Djokovic dimanche soir. C'est le sérieux outsider français Arthur Fils qui a pris la porte, battu par le Grec Stefanos Tsitsipas 4-6 7-6 (7/3) 6-1 6-4.

Bien entré dans le match, le 11e mondial, récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, a pourtant mené 6-4 5-2. Mais il a été renversé par l'ex-no 3 mondial, double finaliste de tournois du Grand Chelem, retombé au 53e rang du classement AT