Grigor Dimitrov (no9) et Taylor Fritz (no12) sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale dans un tableau très ouvert. Le Bulgare et l’Américain ont vraiment une carte à jouer.

Grigor Dimitrov et Taylor Fritz en quarts de finale à New York

Grigor Dimitrov: le Graal à 33 ans?

ATS Agence télégraphique suisse

Grigor Dimitrov s’est imposé 6-3 7-6 (7/3) 1-6 3-6 6-3 après un combat de 3h39’ devant Andrey Rublev (no 9). Le Bulgare a su retrouver ses esprits à l’entame du cinquième set pour fermer la porte au Russe et pour se hisser une deuxième fois a ce stade des quarts de finale à New York. A 33 ans, l’homme au revers de cristal veut croire que son heure sonnera enfin dans un tournoi du Grand Chelem.

Taylor Fritz, pour sa part, a battu en quatre sets, 3-6 6-4 6-3 6-2 un Casper Ruud (no 8) qui ne s’est jamais remis de la perte du deuxième set. Le break concédé à 5-4 a coupé les ailes du Norvégien. Comme Dimitrov, Fritz jouera mardi son deuxième quart de finale à New York. Le no 1 américain rêve bien sûr d’offrir à son pays un titre attendu depuis... 23 ans.