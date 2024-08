Malmenée puis victorieuse Coco Gauff renverse Elina Svitolina au 3ᵉ tour de l'US Open

Tenante du titre, Coco Gauff (no 3) a frisé le code au 3ᵉ tour de l'US Open. Malmenée dans un premier temps par Elina Svitolina (no 27), l'Américaine s'en est sortie en trois sets vendredi à New York.