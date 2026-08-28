Susan Bandecchi (WTA 152) échoue au dernier tour des qualifications de l'US Open après une défaite 1-6 6-3 6-4 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 203). La Tessinoise manque de peu sa deuxième participation en Grand Chelem.

Fin du rêve pour Susan Bandecchi à l'US Open

Fin du rêve pour Susan Bandecchi à l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Susan Bandecchi (WTA 152) ne participera pas à l'US Open. La Suissesse s'est inclinée lors du dernier tour des qualifications face à la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 203) 1-6 6-3 6-4.

Le match avait été interrompu à 4-1 dans le premier set en raison de la pluie et reporté à vendredi. Bandecchi a facilement remporté le premier set, mais elle a fini par céder. La Tessinoise de 28 ans rate sa deuxième qualification pour un tournoi du Grand Chelem. Elle avait réussi la première au printemps, lorsqu’elle s’était hissée jusqu’au deuxième tour à Roland-Garros.

La Suisse sera donc représentée à l’US Open dans le tableau principal féminin par Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Simona Waltert. Le seul Suisse dans le tableau principal masculin est Stan Wawrinka, au bénéfice d'une wild-card.