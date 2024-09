Medvedev lâche quatre jeux face à Borges à New York

ATS Agence télégraphique suisse

Seul ancien lauréat du tournoi encore en lice dans le simple messieurs, Daniil Medvedev a écrasé Nuno Borges 6-0 6-1 6-3 lundi dans le Stade Arthur Ashe. Il n'a pas eu à forcer son talent face au Portugais, qui est passé à côté de son match (pas moins de 51 fautes directes commises, pour 19 coups gagnants).

Daniil Medvedev n'a lâché que quatre jeux en 8e de finale. Photo: Kirsty Wigglesworth

Finaliste malheureux en 2019 et en 2021 à Flushing Meadows, Medvedev devra très certainement s'approcher de son meilleur niveau pour atteindre une cinquième fois le dernier carré à New York. Le Russe affrontera en quart de finale le no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, ou l'Américain Tommy Paul (no 14).