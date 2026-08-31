Carlos Alcaraz, tenant du titre, a brillamment passé le premier tour de l'US Open lundi à New York. L’Espagnol, de retour après une blessure au poignet, a battu Roman Safiullin (ATP 99) en trois sets, 6-4 6-4 6-3.

Carlos Alcaraz s'impose facilement pour son retour au jeu à l'US Open

Carlos Alcaraz s'impose facilement pour son retour au jeu à l'US Open

Carlos Alcaraz s'est qualifié lundi pour le 2e tour de l'US Open, dont il est le tenant du titre, face au Russe Roman Safiullin (ATP 99) en trois sets, 6-4 6-4 6-3. L'Espagnol disputait son premier match en simple depuis mi-avril.

Victime d'une blessure au poignet droit au Masters 1000 de Barcelone, l'Espagnol a notamment manqué Roland-Garros et Wimbledon lors de son absence prolongée. Alors que beaucoup s'interrogent sur sa capacité à enchaîner des matches en trois sets gagnants après une si longue parenthèse, le Murcien a livré une prestation appliquée, sans baisse de régime.

Présent au filet, efficace en retour, il est allé à l'essentiel, ne commettant que 27 fautes directes au total. Par rapport à ses standards hors normes, il a limité les exploits athlétiques, mis à part un échange épique lors du dernier jeu, avec volée de revers en extension, aller-retours au filet, smash et amortie pour finir.

Visiblement satisfait après la balle de match, il a levé les bras et lancé deux «vamos!», le regard tourné vers son camp.

«Ça a été cinq mois vraiment difficiles pour moi», a-t-il déclaré lors de son interview sur le terrain. «J'avais quelques doutes, je ne vais pas mentir. Mais j'ai essayé de tout oublier, de me faire plaisir et de me concentrer sur ce que j'avais à faire.»

Au deuxième tour, il affrontera le Portugais Jaime Faria (ATP 72), qui a dû batailler cinq sets pour se défaire de l'Américain Jenson Brooksby (ATP 74).

Arthur Fils prend la porte

Chez les messieurs, une deuxième surprise a eu lieu après l'élimination précoce de Novak Djokovic dimanche soir. C'est le sérieux outsider français Arthur Fils qui a pris la porte, battu par le Grec Stefanos Tsitsipas 4-6 7-6 (7/3) 6-1 6-4.

Bien entré dans le match, le 11e mondial, récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, a pourtant mené 6-4 5-2. Mais il a été renversé par l'ex-no 3 mondial, double finaliste de tournois du Grand Chelem, retombé au 53e rang du classement ATP.



