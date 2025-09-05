Aryna Sabalenka, tenante du titre à l'US Open, s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive à New York. La No1 mondiale a battu l'Américaine Jessica Pegula en trois sets. Elle affrontera samedi Naomi Osaka ou Amanda Anisimova pour le titre.

Aryna Sabalenka se qualifie pour une deuxième finale d'affilée

Aryna Sabalenka jouera une deuxième finale de suite à New York. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Tenante du titre à l'US Open, Aryna Sabalenka s'est qualifiée jeudi pour une deuxième finale d'affilée à New York en battant en trois sets l'Américaine Jessica Pegula (4e). Battue en finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros plus tôt dans la saison, la N.1 mondiale s'est imposée 4-6, 6-3, 6-4 et affrontera samedi pour le titre la Japonaise Naomi Osaka (24e), quadruple lauréate en Grand Chelem, ou l'Américaine Amanda Anisimova (9e).

Triple lauréate en Grand Chelem, Sabalenka mène désormais huit victoires à deux dans ses duels avec Pegula, qu'elle avait déjà dominée en finale de l'US Open en 2024. Elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis 11 ans à gagner le titre deux années de suite à New York.

Osaka ou Anisimova en finale

La dernière à avoir accompli cette performance est Serena Williams, qui avait même remporté trois éditions de suite entre 2012 et 2014. Sacrée à Brisbane, Miami puis Madrid durant la première moitié de saison, Sabalenka n'a plus disputé de finale sur le circuit depuis sa défaite à Roland-Garros début juin.

Eliminée en demi-finales de Wimbledon en juillet, la Bélarusse n'a disputé que le WTA 1000 de Cincinnati pour se préparer à l'US Open. Tenante du titre dans l'Ohio, elle a été éliminée en quarts de finale.

La No1 mondiale, assurée de conserver son trône à l'issue de l'US Open quelle que soit l'issue de la finale, a perdu le seul match officiel qu'elle a disputé contre Naomi Osaka. Elle est menée six victoires à trois dans ses duels avec Amanda Anisimova.