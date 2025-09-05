Tenante du titre à l'US Open, Aryna Sabalenka s'est qualifiée jeudi pour une deuxième finale d'affilée à New York en battant en trois sets l'Américaine Jessica Pegula (4e). Battue en finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros plus tôt dans la saison, la N.1 mondiale s'est imposée 4-6, 6-3, 6-4 et affrontera samedi pour le titre la Japonaise Naomi Osaka (24e), quadruple lauréate en Grand Chelem, ou l'Américaine Amanda Anisimova (9e).
Triple lauréate en Grand Chelem, Sabalenka mène désormais huit victoires à deux dans ses duels avec Pegula, qu'elle avait déjà dominée en finale de l'US Open en 2024. Elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis 11 ans à gagner le titre deux années de suite à New York.
Osaka ou Anisimova en finale
La dernière à avoir accompli cette performance est Serena Williams, qui avait même remporté trois éditions de suite entre 2012 et 2014. Sacrée à Brisbane, Miami puis Madrid durant la première moitié de saison, Sabalenka n'a plus disputé de finale sur le circuit depuis sa défaite à Roland-Garros début juin.
Eliminée en demi-finales de Wimbledon en juillet, la Bélarusse n'a disputé que le WTA 1000 de Cincinnati pour se préparer à l'US Open. Tenante du titre dans l'Ohio, elle a été éliminée en quarts de finale.
La No1 mondiale, assurée de conserver son trône à l'issue de l'US Open quelle que soit l'issue de la finale, a perdu le seul match officiel qu'elle a disputé contre Naomi Osaka. Elle est menée six victoires à trois dans ses duels avec Amanda Anisimova.