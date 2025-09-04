Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

Lors de son quart de finale du tournoi WTA de Montreux jeudi, la Suissesse Simona Waltert a dû faire face à un événement extra-sportif plutôt gênant. Cela ne l'a tout de même pas empêchée de se défaire facilement de Carson Branstine 6-4-6-2.

Le tournoi WTA de Montreux perturbé... par un hélicoptère

Simona Waltert s'est hissée en quarts de finale du Montreux Netslé Open. Photo: DUKAS

Robin Smania

Lors du 8e de finale du Montreux Nestlé Open opposant la dernière Suissesses en lice, Simona Waltert, à la Canadienne Carson Branstine, un évènement est venu perturber la bonne tenue du match. Durant le cinquième jeu du 1er set, Simona Waltert menait 3-1 au moment où un hélicoptère est passé au dessus du stade, rompant le silence pesant régnant durant le point. Cela signait le premier aller-retour d’une longue série effectuée par ce même hélicoptère, ne laissant pas un seul moment de silence aux deux joueuses.

Dans le vacarme, la Suissesse n'a pas perdu sa concentration et a continué à jouer, pendant que son adversaire perdait ses nerfs. La Canadienne a même reçu un avertissement de la part de l’arbitre après avoir trop attendu avant de servir. Elle blâmera ce «satané hélicoptère».

«Ce sont des événements que l’on doit gérer quand on joue au tennis», a-t-elle expliqué à Blick après le match. «J’ai réussi à faire abstraction de cela aujourd’hui et j’en suis contente. Ça a eu un gros impact sur le match.»

Des réactions d’agacements dans le tennis, tous les joueurs en ont. Mais Simona Walters a réussi à les contrôler durant tout le match, comme si cela était inné chez elle.

«Je suis assez calme de base»

«Ce n’est pas naturel chez moi», rigolait elle cependant. «C’est vrai que je suis assez calme de base, mais j’ai tout de même besoin de respirer quand je sens que ça monte», a éclairé la Suissesse.

Simona Waltert s’est donc hissée en quarts de finale du Montreux Nestlé Open. En 2024, son aventure s’était arrêtée au premier tour, elle qui n’a encore jamais remporté de tournoi sur le circuit WTA. Ayant joué les qualifications de l’US Open la semaine dernière, la joueuse originaire des Grisons monte en puissance dans le tournoi.

Première victoire en vue?

«Forcément, j’aurais aimé rester à l’US Open plus longtemps, mais d’un autre côté, je suis rentrée chez moi et j’ai pu participer à ce tournoi en Suisse», glisse-t-elle à Blick. «C’est super de jouer devant ton public, surtout que c’est rare. Dans ton pays, tu as envie de bien faire, de réussir, donc c’est de la motivation en plus!»

Elle disputera les quarts de finale demain en milieu de journée en espérant atteindre le dernier carré. Et cette fois peut-être dans le silence…