Pour clôturer le Montreux Nestlé Open en beauté, les jeunes filles finalistes des championnats vaudois de tennis ont ou échanger quelques balles sur le court central avant la finale. Cet événement s'inscrit dans un projet de revitalisation du tennis féminin vaudois.

Les championnes vaudoises de demain ont pu s'habituer au court central à Montreux

Les six finalistes des championnats de Vaud M10, M12 et M14 ont tapé quelques balles devant le public de la finale du Montreux Nestlé Open. Photo: André Capel

Le Montreux Nestlé Open s’est terminé en beauté dimanche. Dans l’heure précédant la finale du simple, les finalistes vaudoises des catégories M10, M12, et M14 ont échangé quelques balles symboliques sur le court central du tournoi. Un manière de faire vivre l’espace d’un instant un rêve pour ces jeunes filles aspirants peut-être à devenir professionnelles.

«Ça permet déjà de les féliciter d’avoir fait finalistes, mais aussi de leur permettre de s’immerger dans le monde des professionnelles en les côtoyant, en jouant sur le court central. J’avais moi-même pu profiter de cette expérience étant jeune et ça m’avait marqué», témoigne Benjamin Dracos, co-organisateur du tournoi.

Un rêve devenu réalité

Et il faut croire que l’opération est un succès. Les six finalistes qui ont pu profiter de l’expérience en sont sorties des étoiles plein les yeux. «J’étais stressée de jouer devant tout ce monde, mais après j’étais heureuse. C’était génial!», raconte Maribel à Blick. «J’étais surmotivée, j’ai encore plus envie d’être professionnelle!», ajoute Amirah. La future Timea Bacsinszky se trouve-t-elle ici?

Inspirer le tennis féminin

Cette opération vise à promouvoir le tennis féminin, dans un tournoi exclusivement réservé aux femmes. «C’est la troisième année de suite qu’on organise cette petite exhibition. Je connais Benjamin Dracos depuis quelques années, il veut mettre en avant le sport chez les jeunes et chez les filles», explique Lucie Rey, responsable juniors de Vaud tennis.

Une BD en fil rouge

Permettre à ces jeunes filles de pouvoir échanger quelques balles sur ce court central du Montreux Netslé Open fait en réalité partie d’un plan plus large de revitalisation du tennis féminin dans le canton de Vaud. Ce projet sur cinq ans vise à faire découvrir le tennis aux jeunes filles du canton, avec comme objectif final d’avoir une Vaudoise au Montreux Nestlé Open dans cinq ans, cette fois dans le tableau principal.

«L’idée est d’avoir un fil rouge sur les cinq années du projet. Ce fil rouge est la création d’une bande dessinée qui racontera l’évolution d'une jeune fille qui découvre le tennis en venant au Montreux Nestlé Open», éclaire Claude Anker, président de Vaud tennis.

L’aventure de cette jeune fille sera raconté en cinq tomes, qui paraîtront chaque année peu avant le Montreux Nestlé Open sur les cinq prochaines années. L’idée est que chaque fille s’intéressant au tennis puisse s’identifier à la jeune fille de l’histoire, laquelle évoluera d’année en année.