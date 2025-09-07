Le Montreux Nestlé Open a passé un cap en devenant WTA 125 en 2024. Un changement de palier qui n’aurait pas été possible sans le soutien de Nestlé, dans le cadre de son programme Nestlé Community. Eclairage.

Tout d'abord en arrière plan, Nestlé est devenu sponsor principal du tournoi de Montreux en 2024. De quoi le faire passer dans une catégorie supérieure. Photo: imago/ZUMA Press

Robin Smania

Le Montreux Nestlé Open est sponsorisé depuis 2024 par Nestlé, comme son nom l’indique. Ce nouveau partenaire a permis à Benjamin Dracos et Yannick Fattebert, les deux co-organisateurs, de faire passer leur tournoi dans la catégorie supérieure, en WTA 125.

«C’est venu avec la dynamique de faire passer un cap au tournoi», explique Benjamin Dracos. «Ils nous avaient déjà soutenu il y a trois ou quatre ans, mais de manière beaucoup plus discrète. Il y avait eu un arrêt parce que leur politique avait changé, mais c’était pour mieux revenir l’année dernière en devenant partenaire titre», ajoute-t-il. Le tournoi WTA 125 et Nestlé ont signé un contrat pour cinq éditions, et les revenus permettent de couvrir les «prize money» des joueuses.

Nestlé soutient les événements régionaux

Depuis quelques années, Nestlé soutient de plus en plus les évènements régionaux avec son programme «Nestlé Community». Le Montreux Jazz Festival ou la Nuit des musée sont par exemple sponsorisés par la firme suisse.

«Nous soutenons ce tournoi depuis sa création. Il incarne des valeurs qui nous sont chères: contribuer au rayonnement de la région, mettre en avant la communauté locale et inspirer les jeunes générations à travers le sport», éclaire, pour Blick, Nina Kruchten, directrice de l’engagement communautaire Nestlé.

Les entrées sont gratuites

Les entrées aux matchs étant gratuites durant tout le tournoi, les revenus liés au sponsoring sont d'autant plus importants. Le Montreux Nestlé Open se déroule sur une semaine, en journée, et avec des joueuses qui ne sont en général pas connues de toutes et tous. Attirer du public autrement qu’avec les noms des joueuses peut vite devenir compliqué pour les organisateurs.

«On doit créer d’autres centres d’intérêts. On n’a jamais eu comme slogan 'Venez voir telle joueuse', mais plutôt 'Venez vivre une expérience, découvrir un sport et des joueuses qui se révèlent dans un joli cadre, et le tout gratuitement.' On joue vraiment sur cette accessibilité et familiarité», explique les deux co-organisateurs du tournoi. «C’est vrai qu’avec les entrées gratuites, on doit essayer de ramener le plus de monde possible pour pouvoir ensuite faire venir des sponsors et développer le tournoi.»

«Nestlé a une image et veut s'y tenir»

Nestlé a annoncé plus tôt dans la semaine le licenciement de son directeur général. Cet événement imprévu aurait pu inquiéter les organisateurs, au vu de l'impact médiatique, mais Benjamin Dracos ne le voit pas de cet oeil. «Je le vois plutôt positivement, cela montre que Nestlé est intransigeant avec sa ligne de conduite et ses valeurs. Ils ont une image et ils veulent s’y tenir», explique-t-il.

Contacté par Blick, Nestlé a assuré vouloir poursuivre l'aventure aux côtés du Montreux Nestlé Open de manière «constante et stable», l'entreprise et le tournoi étant liés au minimum jusqu’en 2028. De quoi entrevoir sereinement l’avenir.