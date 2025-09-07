Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

Le Montreux Nestlé Open s'est terminé en beauté. Dimanche après-midi, la Polonaise Maja Chwalinska s'est imposée largement 6-1, 6-2 et s'offre son deuxième titre WTA en carrière.

Maja Chwalinska s'est largement imposée face à Darja Semenistaja en finale du Montreux Nestlé Open pour s'offrir un deuxième titre WTA en carrière. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel finish au Montreux Nestlé Open! La Polonaise Maja Chwalinska s’est faite l’oeuvre d’une démonstration en finale, dominant 6-1, 6-2 la Lettonne Darja Semenistaja. Dans un match maitrisé de la première à la dernière balle, la Polonaise n’a laissé aucune chance à son adversaire du jour. Alternant longues balles et amortis, Maja Chwalinska a probablement livré la meilleure performance de son tournoi au meilleur des moments.

«C’est vrai que chaque adversaire est différente, et donc je m’adapte. J’ai essayé de jouer de manière précise, et je crois que j’ai fait du bon travail. En revanche, ce n’était pas autant facile que ce que le score affichait», raconte humblement la championne.

Les gradins étaient pleins

Devant une tribune pleine et une pression maximale, Maja n’a pas affiché la moindre émotion durant le match, que cela soit de joie ou de colère. La confiance de la Polonaise a semblé inébranlable. Elle explique ne pas avoir été autant sereine que cela n’y paraissait. «C’est juste mon état normal, je sais que je suis meilleure quand je suis concentrée», éclaire-t-elle, «Je ne pensais même pas à la victoire, mais simplement à être concentrée sur chaque balle. C’était ça le plan.»

Maja Chwalinska conclut donc un tournoi impressionnant, durant lequel elle n’a cédé qu’un petit set en cinq matchs, au premier tour contre la Suissesse Jil Teichmann.

«C’était une adversaire très forte dès le début, j’avais perdu contre elle il y a ddeux mois. Cette victoire m’a donné beaucoup de confiance pour la suite du tournoi. J’ai eu des adversaires dures à battre tout au long du tournoi, je suis fière d’avoir gagné.»

Son deuxième titre sur le circuit

Il s’agit de son 2e titre sur un tournoi WTA après celui obtenu en décembre 2024 au Brésil. La Polonaise n’a cependant pas encore terminé son ascension, elle qui a échoué à un tour de qualification de l’US Open il y a 2 semaines.

«J’ai essayé des tournois plus gros, mais j’ai également eu des problèmes de santé. Pour le moment, je suis juste contente d’avoir su continuer à travailler pour obtenir cette victoire aujourd’hui. Ça compte beaucoup pour moi», témoigne-t-elle avant de lâcher son pronostic pour la finale de l'US Open dimanche soir: «Ça va être un gros match, mais je dirais plutôt Carlos Alcaraz si je devais choisir», rigole-t-elle.

À voir si Maja Chwalinska est autant douée en pronostics que sur le court.