Le jus de cornichons, l’arme secrète de Jannik Sinner?

Crampes ou pas, Jannik Sinner a serré les dents pour décrocher le titre à Vienne. Son secret? Une gorgée d’eau de cornichons, remède aussi improbable qu’efficace selon certains.

Le jus de cornichons a-t-il aidé Jannik Sinner a gagné le tournoi de Vienne? Photo: Screenshot

Carlo Steiner

En route vers son 22e titre sur le circuit ATP – le septième dans la catégorie 500 –, Jannik Sinner (24 ans) a dû batailler ferme en finale à Vienne. Son duel contre l’Allemand Alexander Zverev a duré plus de deux heures et demie.

Au septième jeu du troisième set, le joueur originaire du Tyrol du Sud a même été victime de crampes à l’arrière de la cuisse gauche. Comme au Masters de Shanghai, où il avait dû abandonner au troisième tour face à Tallon Griekspoor. «En fin de match, j’ai eu des crampes à cause de la tension, mais elles sont restées légères. J’ai appris à gérer cela depuis mon expérience à Shanghai», a expliqué l’Italien après sa victoire.

Un remède miracle, mais aussi méconnu

Selon la «Gazzetta dello Sport», un remède étonnant l’aurait aidé. Sinner aurait bu une gorgée d’eau de cornichons pour faire passer les crampes. Ce liquide, riche en potassium et en magnésium, serait censé prévenir la déshydratation et favoriser la récupération musculaire.

Rien ne prouve pourtant scientifiquement l’efficacité immédiate des électrolytes contenus dans cette boisson. Une étude menée par la North Dakota State University aux États-Unis a toutefois observé un effet bénéfique. Les chercheurs estiment que l’acide acétique présent dans le vinaigre stimule des récepteurs dans la gorge, influençant les signaux nerveux qui commandent les muscles. En revanche, ils jugent improbable que les électrolytes agissent aussi rapidement.

Quoi qu’il en soit, Sinner ne s’en est pas formalisé. Et après son succès à Vienne, il n’est pas impossible que le numéro deux mondial garde une bouteille d’eau de cornichons à portée de main lors du Masters de Paris, au cas où les crampes reviendraient.



