VAR en panne, l’arbitre consulte les images sur téléphone

Panne de courant, VAR en panne et communication coupée : à Winterthour, l’arbitre a dû consulter les images… sur un téléphone portable. Une scène surréaliste qui illustre la vétusté de la Schützenwiese.

L'horloge culte de la Schützenwiese a fait son retour contre le FC Lucerne. Photo: Patrick B. Kraemer

Stefan Kreis

Celui qui veut s’installer en hiver dans la tribune de presse de la Schützenwiese avec un chauffage électrique est observé d’un œil critique à l’entrée. La raison? L’appareil consomme énormément d’électricité. Et sur ce point, le FC Winterthour atteint ses limites à chaque match à domicile. Malgré tout le charme désuet du stade zurichois, on est loin d’être à la pointe de la modernité.

Il n’est donc pas étonnant qu’une panne de courant soit survenue samedi lors du match contre Lucerne (2-2), sous une pluie battante. À la mi-temps, la tribune principale était plongée dans le noir, et les joueurs se sont retrouvés dans des vestiaires sans lumière. Même la VAR était hors service.

Un match sans VAR

Malgré tout, l’arbitre Fedayi San a lancé la seconde période. Pendant plusieurs minutes, aucune image télévisée n’était disponible. Chose autorisée selon l’article 9 du règlement: pour des «raisons techniques ou d’autres circonstances importantes», il est possible de se passer temporairement de l’assistance vidéo.

Cruel pour Winterthour. Puisque lorsque la VAR s’est remise à fonctionner après quelques minutes, la lanterne rouge venait d’encaisser le but décisif. L’arbitre avait initialement laissé jouer après un duel entre Matteo Di Giusto et Alexandre Jankewitz, estimant que le premier avait simplement glissé. Mais l’arbitre vidéo a demandé un visionnage, estimant qu’il y avait eu contact. Particularité cocasse: la communication étant coupée, l’information a été transmise au quatrième officiel… par téléphone portable.

Une cause encore inconnue

On ignore encore l’origine exacte de la panne. Le FCW affirme enquêter activement pour en déterminer la cause. Une chose est sûre: le stade est vétuste, et son installation électrique reste un défi permanent.

Pas toujours au désavantage de tout le monde. Comme l’horloge numérique du stade a également été touchée samedi, l’ancien tableau d’affichage a été ressorti. Et celui-là, au moins, a gardé tout son charme rétro.