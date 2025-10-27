Florian Ayé: «Après Thoune, j'avais mal à la tête»

Bien malheureux la semaine dernière à Thoune, où il avait manqué le but vide, Florian Ayé a bien réagi ce dimanche en inscrivant un doublé face à Lugano. Servette s'est imposé (2-1) et l'avant-centre pouvait savourer sa réaction personnelle. Interview.

Florian Ayé a inscrit un doublé contre Lugano (archives). Photo: Urs Lindt/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette l'a emporté face à Lugano (2-1) ce dimanche grâce à un doublé de son avant-centre Florian Ayé, lequel avait manqué le but vide dimanche dernier lors de la défaite à Thoune (3-1) et s'en voulait terriblement.

«J'ai échangé avec Florian vendredi. Durant toute la semaine, le staff et moi avons fait parler les joueurs sur la frustration et sur les choses à améliorer. De la discussion avec Florian est ressortie une chose essentielle: c'est un garçon très stable émotionnellement, qui a une carrière déjà assez riche, même s'il n'est pas trentenaire. Il a joué quatre ans dans un contexte difficile en Italie et il sait gérer. Je l'ai trouvé déçu, mais très stable dans sa gestion des émotions», révèle Jocelyn Gourvennec au sujet de son avant-centre de 28 ans, ancien attaquant de Brescia.

Auteur de quatre buts en Super League (il avait déjà réussi un doublé face à Winterthour) et d'un en Coupe de Suisse, Florian Ayé a donc parfaitement réagi ce dimanche et avait le sourire, à l'heure de se présenter devant les médias.

Florian, quel est ton sentiment ce dimanche soir?

C'est une très belle soirée, avec la victoire au bout. Je pense qu'on a montré un très beau visage. Sur le plan personnel, ça fait toujours du bien de marquer, surtout quand ces buts amènent la victoire.

Vous avez de nouveau débloqué la situation sur coup de pied arrêté...

On les travaille, c'est un de nos points forts cette année. On a été pas mal efficaces dans ce secteur depuis le début de la saison. Mais on sait aussi marquer autrement, sur différents types d'actions.

Y a-t-il eu une remise en question collective après les deux défaites face à Bâle et Thoune, marquée par de grosses erreurs individuelles?

Forcément. La remise en question, elle est quotidienne dans le foot. Peu importe ce qu'on a fait la veille, il faut l'effacer et se concentrer sur la suite. Là, c'est pareil. On a gagné aujourd'hui, c'est super, on peut savourer ce soir. Mais dès lundi matin, on sera focalisés sur le match de mercredi. Il faut à chaque fois passer à l'étape d'après.

Avec toi, c'est simple: soit tu marques deux fois, soit tu ne marques pas!

Non, parce qu'à Dardania, je n'en avais mis qu'un. Il compte aussi, ne l'oublie pas (rires)! Non, allez, quand il y en a deux, c'est toujours mieux qu'un. Mais je prends tout ce qui vient.

Après le match à Thoune, forcément tu es critiqué par les médias et les fans pour avoir manqué le but vide. Comment tu gères ces périodes?

C'est le foot qui est comme ça, surtout pour les attaquants. Des fois, tu peux faire un très mauvais match, mais si tu pousses la balle au fond une fois, tout le monde va dire que tu es le plus fort. Et des fois, tu peux faire un super match et ne pas marquer, et tout le monde va dire que tu es nul. C'est comme ça, on vit avec.

Du coup, comment juges-tu ton match de cet après-midi, au-delà du doublé?

Je suis assez content de ce que j'ai produit. Premièrement avec les buts, forcément, mais aussi parce que j'ai réussi à aider l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Je me suis beaucoup donné, comme toujours.

On a senti une belle complicité avec Loun Srdanovic, sur ce deuxième but. Tu fais l'appel au premier poteau, il le sent et il te la donne bien. Les automatismes commencent à venir?

Oui, ce sont des choses qui se travaillent et on en parle aussi. Je lui dis souvent que j'aime bien ces ballons-là, fort au premier poteau. Quand ça se concrétise par un but, forcément, ça donne encore plus de confiance pour essayer de le reproduire après.

Bon, une semaine plus tard, tu peux le dire: tu aurais dû marquer à Thoune lorsque tu as tiré sur la latte à trois mètres du but. Que s'est-il passé?

Je ne me cacherai jamais: oui, j'ai clairement manqué ce but. J'aurais dû marquer. C'est mon rôle. Après, des ratés, ça arrive. Et malheureusement, ça arrivera encore. Ça arrive même aux tout meilleurs. L'échec fait partie de la carrière d'un attaquant. Des fois, tu vas être plus efficace que d'autres... Même si des fois ça paraît facile, tu peux rater. Et des fois, une action qui semble impossible à mettre, tu vas la mettre au fond. Ce sont des choses qui arrivent.

Comment tu gères, sur un plan personnel, ces hauts et ces bas? Tu es du style à déprimer dans le bus du retour après la défaite à Thoune? Ou au contraire à t'enflammer après ton doublé d'aujourd'hui?

Ça fait un moment que je connais ce genre d'émotions. Mais oui, c'est clair qu'après le match à Thoune, j'avais mal à la tête. Je me sentais un peu responsable vis-à-vis de mes coéquipiers, parce que je sais qu'ils comptent sur moi aussi pour marquer des buts. Après, je me dis tout de suite que ce ne sont pas des choses habituelles pour moi et qu'il faut continuer à travailler. Je sais que les choses tournent. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça a vite tourné.