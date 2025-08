Aryna Sabalenka critiquée pour son impasse sur un tournoi

Aryna Sabalenka a fait une pause après Wimbledon. Photo: CameraSport via Getty Images

Le tournoi WTA 1000 de Montréal bat son plein depuis plusieurs jours. Une compétition qui se joue avec presque toutes les meilleures joueuses du monde, puisque quatre des cinq premières au classement WTA sont de la partie. Il manque toutefois la plus importante à l'appel puisqu'Aryna Sabalenka a fait le choix de faire l'impasse sur le tournoi canadien. «J'ai hâte de commencer la saison sur dur, mais pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé que la meilleure décision était de renoncer à jouer à Montréal», a-t-elle déclaré il y a quelque temps.

Une résolution qui n'a pas été bien acceptée par certains membres de la communauté tennistique, à l'image de Kamil Patel, ancien joueur mauritien. «Ça ne peut pas être vrai! L'une des athlètes les mieux payés au monde, avec une équipe de kinésithérapeutes, de préparateurs physiques et d'entraîneurs, qui joue au meilleur des trois manches, bénéficie de deux jours de repos entre les matches en Grand Chelem et en Masters 1000, ne joue pas en double et a quand même des problèmes de fatigue? Le problème ne vient pas du calendrier», a-t-il écrit sur X.

Un point de vue qui a été fortement critiqué par l'ancienne entraîneure de Serena Williams, qui accuse Kamil Patel de misogynie. «Tu as clairement un problème avec les femmes. Je ne te vois pas te plaindre et t'en prendre à tous les hommes qui ont quitté le Canada. Ta haine semble très claire.» Un message auquel l'ex-joueur a rapidement répondu: «Non, je n'ai aucun problème avec les femmes. Katherine Switzer est l'une de mes héroïnes de tous les temps. J'ai un problème avec les joueurs qui font comme si le circuit était difficile, alors qu'en réalité, le programme est bien plus léger qu'il y a 20 ans. J'ai déjà commenté les plaintes de tous les autres joueurs, hommes et femmes.»

Malgré cet échange, nul doute qu'Aryna Sabalenka va continuer à prendre des jours de pause comme elle le juge adéquat, pour son bien physique et mental.