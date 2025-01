Naomi Osaka abandonne en finale à Auckland à cause d'une blessure abdominale. L'ex-numéro 1 mondiale était en quête de son premier titre depuis 2021. Un coup dur à une semaine de l'Open d'Australie, où elle a déjà triomphé deux fois.

Naomi Osaka a été contrainte à l'abandon en finale à Auckland Photo: Alan Lee

ATS Agence télégraphique suisse

Naomi Osaka (WTA 57) a subi un crève-coeur dimanche en finale à Auckland. La Japonaise, qui visait un premier titre depuis l'Open d'Australie 2021, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle venait de gagner le premier set face à la Danoise Clara Tauson (WTA 50).

L'ex-no 1 mondial, qui disputait sa première finale sur le circuit depuis trois ans, s'est retiré «en raison d'une blessure abdominale» selon la WTA. Il s'agit d'un coup dur à une semaine du début de l'Open d'Australie, où Naomi Osaka (27 ans) s'est imposée en 2019 et donc en 2021.

La Japonaise a fait appel au kiné après avoir remporté le premier set 6-4, alors qu'elle avait joué sans problème apparent pendant les 35 minutes de la première manche, s'emparant du service de Tauson à deux reprises grâce à de puissants coups de fond de court.

Elle n'a pas révélé les détails

Au moment du changement de côté, elle s'est levée et a effectué une série d'étirements pendant un temps mort médical. Elle a finalement abandonné et serré la main de Tauson, qui décroche ainsi à 22 ans son troisième titre WTA et son premier depuis 2021.

Naomi Osaka n'a pas dévoilé les détails de ce qui l'a obligée à se retirer lors d'une brève interview sur le court. Cependant, dans un communiqué, la WTA a indiqué qu'elle s'était retirée «en raison d'une blessure abdominale».

La semaine s'est donc achevée sur une note négative pour Osaka, qui cherchait à remporter son premier titre depuis trois ans. Sa dernière apparition en finale avait eu lieu à Miami en mars 2022, avant qu'elle ne prenne une pause de 15 mois afin de donner naissance à son premier enfant au milieu de l'année 2023.