Stan Wawrinka affrontera Botic van der Zandschulp au premier tour de l'ATP 250 d'Athènes. Le Vaudois pourrait rencontrer Lorenzo Musetti en huitièmes de finale, tandis que Novak Djokovic est la tête de série numéro 1 du tournoi.

Stan Wawrinka face à Botic van de Zandschulp au 1er tour à Athènes

Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaine Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 158) affrontera Botic van der Zandschulp (ATP 84) au 1er tour de l'ATP 250 d'Athènes la semaine prochaine. Il s'agira du deuxième face-à-face entre le Vaudois et le Néerlandais.

L'ex-no 3 mondial a remporté leur seul précédent duel, mais c'était il y a plus de cinq ans dans le Challenger de Prague. S'il s'impose, il aura l'occasion de défier en 8e de finale le no 8 mondial Lorenzo Musetti, qui jouera sa place au Masters ATP de Turin.

La tête de série no 1 du tableau n'est autre que Novak Djokovic (ATP 5. La famille du Serbe de 38 ans détient les droits de ce tournoi, déplacé cette année de Belgrade à Athènes.