Stan Wawrinka victorieux avec maîtrise à Bratislava

Stan Wawrinka a parfaitement digéré son élimination à Bâle. Son entrée en lice en Slovaquie a été excellente, ce mardi soir.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Au bord du Danube, le Vaudois a battu 6-4 6-3 le qualifié Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 220) qu’il affrontait pour la première fois. Stan Wawrinka a signé le premier break de la rencontre à 5-4 pour prendre la main.
Jeudi, il défiera la tête de série no 1 de ce Challenger, le Belge Raphaël Collignon (ATP 73) qui avait provoqué une immense surprise le mois dernier en Coupe Davis avec son succès à Sydney face à Alex de Minaur. S'il témoigne de la même efficience derrière sa première balle que lors de ce premier tour avec 33 points gagnés sur 37 disputés, tous les espoirs lui seront permis.
