DE
FR

2e tour jeudi
Stan Wawrinka victorieux avec maîtrise à Bratislava

Cinq jours après sa défaite à Bâle contre Casper Ruud, Stan Wawrinka (ATP 158) a retrouvé le chemin du succès. Il a passé victorieusement le cap du 1er tour du Challenger de Bratislava.
Publié: 22:13 heures
|
Dernière mise à jour: 22:14 heures
Partager
Écouter
1/4
Stan Wawrinka a parfaitement digéré son élimination à Bâle. Son entrée en lice en Slovaquie a été excellente, ce mardi soir.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au bord du Danube, le Vaudois a battu 6-4 6-3 le qualifié Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 220) qu’il affrontait pour la première fois. Stan Wawrinka a signé le premier break de la rencontre à 5-4 pour prendre la main.

Jeudi, il défiera la tête de série no 1 de ce Challenger, le Belge Raphaël Collignon (ATP 73) qui avait provoqué une immense surprise le mois dernier en Coupe Davis avec son succès à Sydney face à Alex de Minaur. S'il témoigne de la même efficience derrière sa première balle que lors de ce premier tour avec 33 points gagnés sur 37 disputés, tous les espoirs lui seront permis.

À lire aussi sur le tennis
Carlos Alcaraz éliminé au premier tour à Paris!
Défaite préjudiciable
Carlos Alcaraz éliminé au premier tour à Paris!
Jannik Sinner officialise sa relation avec l'ex de Schumacher
«Très amoureux»
Jannik Sinner en couple avec l'ex de Schumacher
Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus