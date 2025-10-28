Carlos Alcaraz éliminé au premier tour à Paris!

Carlos Alcaraz a été méconnaissable, mardi soir.
Photo: YOAN VALAT
ATS Agence télégraphique suisse
Carlos Alcaraz s’est incliné 4-6 6-3 6-4 pour son entrée en lice dans ce dernier Masters 1000 de l’année. Cette défaite que l’on n’attendait pas pourrait lui coûter très cher. Il peut, en effet, perdre sa place de no 1 mondial si Jannik Sinner remporte dimanche le tournoi.
Un adversaire qui ne lui convient pas
Coupable de 19 fautes directes dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a été très loin de justifier son rang. Sur un revêtement jugé très lent qui aurait dû favoriser son tennis, l’Espagnol a très vite perdu le fil pour concéder une quatrième défaite en neuf matches face au gaucher britannique.
