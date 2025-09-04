Invitée de prestige à Montreux en la personne d'Ons Jabeur! Deux mois après avoir annoncé faire une pause avec le tennis professionnel et se consacrer à sa fondation, l'ancienne numéro 2 mondiale était présente au Montreux Nestlé Open mercredi.

Une invitée de prestige pour le Montreux Nestlé Open

1/2 Ons Jabeur, ancienne numéro 2 mondiale, de passage aux Montreux Nestlé Open.

Robin Smania

Pour sa deuxième année en tant que WTA 125, le Montreux Tennis Open ne s’est pas contenté de réussir la partie sportive, qui bat son plein de lundi à dimanche sur les courts en terre battue. En plus des nombreuses animations prévues cette semaine sur la Riviera en marge des matches, le tournoi a eu la visite de l’ancienne numéro 2 mondiale, Ons Jabeur.

En retrait de sa carrière sportive depuis juillet 2025 pour des raisons de santé, la Tunisienne, trois fois finaliste en Grand Chelem, s’est davantage consacrée à sa fondation. Créée en 2024, la Fondation Ons Jabeur oeuvre dans les domaines de l’humanitaire, de l’aide social, de l’éducation, de la santé et du handicap.

«J'aime les enfants, j'aime aider»

«J’aime les enfants, j’aime aider», témoigne la triple finaliste de Grand Chelem, rencontrée par Blick cette semaine. «C’est mon but d’aider les enfants en Tunisie, pour qu’ils puissent faire des études et du sport ».

Ons Jabeur, ancienne numéro 2 mondiale, de passage aux Montreux Nestlé Open. Photo: André Capel

Benjamin Dracos et Yannick Fattebert, les deux organisateurs du tournoi, avouent ne pas connaître la fondation jusqu’à récemment, ce qui ne les a pas empêchés d’être vite emballés. «On est entré en contact par des agents dans le monde du tennis», dévoile Benjamin Dracos. «On savait qu’elle serait de passage en Suisse, donc on lui a proposé de passer au tournoi. Sa fondation est basée ici, c’est une bonne cause, on fait des choses pour la jeunesse avec notre structure Sport Spirit. On avait des intérêts communs», explique-t-il.

«Notre plateforme promeut le sport, la jeunesse, le tennis féminin. On soutient les bonnes actions, les entrées sont gratuites ici. On joue juste le jeu, comme Nestlé joue le jeu de soutenir les petits événements comme nous», enchaîne le Français.

Une dizaine de milliers de francs récoltés

Une manière d’écrire une nouvelle page d’un tournoi en pleine expansion, en ajoutant des lignes différentes du côté sportif. «C’est une histoire de plus pour le tournoi, assure Benjamin Dracos. On est content de pouvoir participer à aider sa fondation. On est rentré en contact seulement il y a trois semaines, mais on a réussi à faire une levée de fonds de 9000 francs, avec 3000 francs supplémentaires grâce aux enchères ici.»

Présente sur place jusqu’à vendredi, l’ancienne numéro 2 mondiale s'est même prêtée au jeu d'une séance d’autographe pour les jeunes du club de tennis de Montreux et pour le public mercredi après-midi.