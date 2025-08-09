Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Publié: il y a 24 minutes

Le Zurichois Leandro Riedi, issu des qualifications, s'incline au 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati face à l'Américain Learner Tien. Malgré six balles de break, Leandro Riedi n'a pas réussi à convertir ses opportunités.

Il ne parvient pas à enchaîner

Leandro Riedi s'est incliné au 1er tour à Cincinnati vendredi. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 522) n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif dans le Masters 1000 de Cincinnati. Le Zurichois de 23 ans s'est incliné 6-3 6-4 en 1h19' devant Learner Tien (ATP 55) vendredi au 1er tour du tableau principal.

Le gestion des points importants fut la clé de cette rencontre. Leandro Riedi n'a ainsi converti aucune des six balles de break qu'il s'est procurées face à l'Américain de 19 ans, 8e de finaliste du dernier Open d'Australie, qui a lui aussi bénéficié de six occasions de s'emparer du service adverse.

Un premier set compliqué

Impuissant dans un premier set où il n'a passé que 35% de premières balles de service, le Zurichois a manqué le coche dans la deuxième manche. C'est là qu'il s'est procuré ses six opportunités à la relance. Learner Tien n'a quant à lui eu besoin que d'une seule balle de break pour faire la différence dans ce second set.

Les deux succès obtenus en qualifications dans l'Ohio feront néanmoins le plus grand bien à Leandro Riedi, qui avait atteint le 117e rang mondial en août 2024 avant d'être freiné par deux opérations à un genou. Il va gagner quelque 90 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux alentours du 430e rang.

Bencic entre en jeu

Exemptée de 1er tour dans le WTA 1000 disputé à Cincinnati, Belinda Bencic (WTA 19) entrera par ailleurs en lice dimanche. La St-Galloise se mesurera à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 36), qui a facilement battu (6-1 6-3) la Néerlandaise Suzan Lamens (WTA 58) vendredi au 1er tour.