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«La chose la plus difficile»
Gaël Monfils et Elina Svitolina annoncent leur divorce

Mariés depuis 2021, Elina Svitolina et Gaël Monfils divorcent après 5 ans de vie commune. Une situation qui pourrait expliquer la retraite soudaine du tennisman français.
Publié: il y a 10 minutes
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Gaël Monfils et Elina Svitolina, couple iconique du tennis, se séparent.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux divorcer du Français Gaël Monfils, officiellement à la retraite depuis le 5 octobre, après 5 ans de mariage.

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«C'est la chose la plus difficile que j'aie jamais eu à partager», a-t-elle écrit sur Instagram dans un long message, accompagné d'une photo du couple ensemble depuis 2018 et marié en 2021. De leur union est née Skaï, 4 ans. «Notre mariage se termine, mais notre famille, non. Nous resterons toujours ses parents, côte à côte, à chaque étape de sa vie», a-t-elle ajouté.

Les nuits blanches liées à la guerre en Ukraine

Gaël Monfils, 40 ans, est officiellement retraité du circuit depuis le 5 octobre, date depuis laquelle il est inscrit sur la liste des joueurs retraités de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia). Cette retraite anticipée intervient alors que «La Monf» avait laissé entendre qu'il pousserait bien jusqu'au Masters 1000 de Paris (2-8 novembre), pour pouvoir faire ses adieux au tennis devant un public français qu'il a si souvent enflammé.

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A plus courte échéance, l'ex-6e mondial avait reçu une invitation pour disputer l'ATP 250 de Lyon qui débute lundi, mais les organisateurs ont annoncé mercredi dernier qu'il n'honorerait pas sa wild-card «pour des raisons personnelles».

Sur son post Instagram, Svitolina a raconté ce que la guerre en Ukraine lui a fait «à l'intérieur», avec les «nuits blanches, les doutes et le sentiment de (s)e perdre peu à peu». «Gaël a tout vu et ne m'a jamais lâché la main (...) Avec le temps, j'ai compris que je devais me retrouver et que je ne pouvais pas le faire au sein de notre mariage», a expliqué l'Ukrainienne de 32 ans.

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