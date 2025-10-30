DE
FR

Fin de parcours à Bratislava
Stanislas Wawrinka s'incline en huitièmes de finale

Stan Wawrinka (ATP 158) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Challenger à Bratislava. Le Vaudois s'est incliné 6-2 6-4 face au Belge Raphaël Collignon (ATP 73).
Publié: 20:25 heures
Partager
Écouter
Stan Wawrinka défait à Bratislava.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s'avouer battu après 1h15 de match. Au cours du premier set, il a cédé deux fois son service pour finalement perdre cette manche sur la troisième balle de set du Belge.

Plus sur le sport
Un arbitre suisse soupçonné d’actes de voyeurisme
Scandale à Altach, en Autriche
Un arbitre suisse soupçonné d'avoir secrètement filmé des joueuses
Le jus de cornichons, l’arme secrète de Jannik Sinner?
Remède contre les crampes
Le jus de cornichons, l’arme secrète de Jannik Sinner?

Dans la seconde manche, Wawrinka a laissé son engagement à 2-2 après avoir sauvé deux balles de break. Collignon a finalement conclu sur son service sur sa troisième balle de match.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus