Stanislas Wawrinka s'incline en huitièmes de finale

Stan Wawrinka défait à Bratislava.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
ATS Agence télégraphique suisse
Le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s'avouer battu après 1h15 de match. Au cours du premier set, il a cédé deux fois son service pour finalement perdre cette manche sur la troisième balle de set du Belge.
Dans la seconde manche, Wawrinka a laissé son engagement à 2-2 après avoir sauvé deux balles de break. Collignon a finalement conclu sur son service sur sa troisième balle de match.
