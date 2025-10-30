Dernière mise à jour: il y a 11 minutes

Un ancien employé du club autrichien d’Altach, également arbitre en Suisse, est soupçonné d’avoir secrètement filmé des joueuses dans les vestiaires. L’affaire, désormais entre les mains de la police, pourrait aussi concerner le football helvétique.

1/4 Le principal suspect dans l’affaire de voyeurisme à Altach est un arbitre suisse. Photo: PIUS KOLLER

Lucas Werder

C’est une affaire révoltante qui secoue l’Autriche depuis mardi. Un ancien employé du SCR Altach, club qui évolue en première division, est soupçonné d’avoir filmé en secret des joueuses dans les vestiaires. La police du Vorarlberg a confirmé à plusieurs médias qu’une enquête était en cours. Cette dernière pourrait également concerner la Suisse.

Selon les informations de Blick, le suspect serait un arbitre suisse ayant officié à plusieurs reprises, cette saison et la précédente, dans des rencontres de Super League et de Challenge League, à différents postes.

Le club promet de coopérer avec les autorités

L’Association suisse de football (ASF) a confirmé être informée de la situation. «Comme il s’agit d’une procédure en cours, aucune autre information ne sera communiquée», indique-t-on à Blick. «La personne concernée par les faits reprochés a demandé à ne plus être désignée pour des matches ou des missions jusqu’à ce que toute la lumière soit faite. La présomption d’innocence s’applique», poursuit l’ASF.

Du côté de son ancien employeur, Altach, la direction a appris l’existence de l’enquête début octobre, comme l’a expliqué Christoph Längle, directeur général du club, à la chaîne ORF Vorarlberg. «Au moment où le club en a été informé, la personne ne travaillait déjà plus pour le SCR Altach», précise l'équipe autrichienne dans un communiqué.

Sept Suissesses concernées

«Dès que nous avons eu connaissance des accusations, nous avons assuré notre pleine coopération aux autorités chargées de l’enquête», ajoute le club autrichien.

Selon l’ORF Vorarlberg, le SCR Altach a réagi dès mardi soir aux révélations en organisant une séance d’information. Les joueuses, et parfois leurs parents, y ont été informés de l’enquête en cours. Actuellement, sept joueuses suisses évoluent sous contrat avec le club, quatrième du championnat autrichien féminin.

Le suspect bénéficie de la présomption d’innocence.