Le Real Madrid et A22 Sports Management réclament plus de 4 milliards d'euros à l'UEFA pour avoir entravé le projet de Superligue. La Cour d'appel de Madrid accuse l'UEFA d'abus de position dominante, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires.

Le Real Madrid et le promoteur de la Superligue gourmands

Le Real Madrid et les promoteurs de la Super League réclament plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'UEFA. Photo: AFP

Le Real Madrid et le promoteur de la Superligue A22 Sports Management vont réclamer plus de 4 milliards d’euros de dommages et intérêts à l’UEFA. L’instance est accusée d’avoir torpillé le projet, a confirmé une source proche du dossier.

Selon la Cour d’appel de Madrid, l’UEFA avait «abusé de sa position dominante» en tentant d’empêcher la création de cette compétition concurrente à la Ligue des champions qui avait failli faire imploser le football européen en 2021. Cela ouvre ainsi la voie à des poursuites judiciaires, selon A22 et le Real.

«Pas d’autres choix»

Le promoteur du projet avait «salué» dans un communiqué ce «troisième jugement consécutif» considérant le «monopole» de l’UEFA comme «illégal» au regard du droit européen, assurant que l’instance européenne avait causé «de graves préjudices à de nombreux clubs, joueurs et autres parties prenantes».

A22 regrette que l’UEFA ait «refusé toute voie de compromis» et de «réformes» malgré plusieurs mois de discussions, et affirme ne pas avoir «d’autre choix» que «d’engager des procédures afin d’obtenir réparation des préjudices subis».

La portée de cette décision du tribunal madrilène est cependant incertaine. Elle sanctionne les règles de l’UEFA en vigueur en 2021, au moment de l’ouverture de cette procédure, mais qui ont été modifiées l’année suivante.