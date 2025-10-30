La Suisse et ses supporters pas très fair-play selon l'UEFA

La Suisse est mal placée dans le classement de l'UEFA sur le comportement des supporters. La situation est un peu meilleure dans le classement général du fair-play.

1/5 La Suisse n'arrive qu'en 44e position sur 50 pays dans le classement de l'UEFA concernant le comportement des supporters. Photo: TOTO MARTI

Carlo Steiner

Lundi, l’UEFA a remis ses Fair Play Awards pour la saison 2024/25. Trois catégories étaient récompensées: le classement général, le comportement des supporters et les progrès réalisés par rapport à l’année précédente. Chacune des nations lauréates a reçu 50'000 euros à investir dans un projet lié au fair-play.

La Suisse, elle, ne figure parmi les gagnants d’aucune des trois catégories. Le constat est même préoccupant en ce qui concerne le comportement des supporters: seules six des 49 autres Fédérations européennes affichent un score inférieur à celui de l’ASF. L’Albanie arrive en queue de classement, suivie de la Croatie, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, de Chypre et de la Turquie. En revanche, les Îles Féroé dominent le classement et peuvent se réjouir d’une belle récompense pour leur petit État.

L’Angleterre en tête, la Suisse 30e

Dans le classement général, fondé sur cinq critères (cartons, respect de l’adversaire, respect des arbitres, comportement du staff et comportement des supporters), la Suisse occupe la 30ᵉ place sur 51 pays. L’Angleterre décroche la première place.

Tout n’est cependant pas négatif: la tendance reste légèrement positive par rapport à l’an dernier. Avec une hausse de 0,092 point, la Suisse se classe 17ᵉ au chapitre de la progression. La République de Moldavie est, elle, le pays ayant enregistré la plus forte amélioration par rapport à la saison 2023/24.

Les fumigènes pénalisent la Suisse

Dans chaque catégorie, les nations reçoivent une note de zéro à dix points, calculée sur la moyenne de tous les matchs évalués entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, qu’il s’agisse de rencontres internationales ou de compétitions interclubs de l’UEFA. La Suisse a obtenu une moyenne de 8,047 points.

Concernant le comportement des supporters, où elle n’occupe que le 44ᵉ rang, l’UEFA précise que les fans sont évalués sur leur capacité à «encourager leur équipe en chantant et en criant dans l’esprit du fair-play». Ils doivent faire preuve de respect envers les autres supporters, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres.

Les gestes positifs — applaudissements pour les adversaires, chorégraphies, encouragements malgré la défaite — sont valorisés. En revanche, des points sont retirés en cas de fumigènes, de chants insultants, discriminatoires ou racistes, d’usage de pointeurs laser, d’actes de violence dans ou autour du stade, ou d’intrusions sur le terrain.