DE
FR

Victoire aux «TAB»
Un grand Gregor Kobel en Coupe d'Allemagne

Gregor Kobel tient la grande forme. Le portier de l'équipe de Suisse a été le grand artisan de la qualification du Borussia Dortmund pour le 3e tour de la Coupe d'Allemagne.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
Gregor Kobel a été décisif à Francfort, en Coupe d'Allemagne.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

À Francfort, face à l'Eintracht, le Borussia Dortmund l'a emporté 4-2 aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu avant que Gregor Kobel ne détourne l'essai de Fares Chaïbi lors de la séance des penalties. Durant la rencontre, le Zurichois avait déjà multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

De bon augure pour le portier de l'équipe de Suisse. Avec la Nati, il reste sur une série de cinq blanchissages de rang. Gregor Kobel affrontera encore Augsburg, Manchester City (en Ligue des champions) et Hambourg, avant de retrouver la sélection pour les deux derniers duels des qualifications pour la prochaine Coupe du monde.

À lire aussi sur les internationaux suisses
A ce jeu-là, Granit Xhaka trône en tête de la Premier League
Statistique impressionnante
A ce jeu-là, Granit Xhaka trône en tête de la Premier League
Et soudain, Zachary Athekame a fait exploser San Siro
Serie A
«Je n'ai pensé à rien»
Et soudain, Zachary Athekame a fait exploser San Siro
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
8
26
24
2
RB Leipzig
RB Leipzig
8
7
19
3
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
18
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
8
17
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
FC Cologne
FC Cologne
8
1
11
9
Werder Brême
Werder Brême
8
-4
11
10
Union Berlin
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Fribourg
SC Fribourg
8
-2
9
12
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
8
-4
8
13
Hambourg SV
Hambourg SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsbourg
FC Augsbourg
8
-8
7
16
FSV Mayence
FSV Mayence
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus