Gregor Kobel a été décisif à Francfort, en Coupe d'Allemagne.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse
À Francfort, face à l'Eintracht, le Borussia Dortmund l'a emporté 4-2 aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu avant que Gregor Kobel ne détourne l'essai de Fares Chaïbi lors de la séance des penalties. Durant la rencontre, le Zurichois avait déjà multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match.
De bon augure pour le portier de l'équipe de Suisse. Avec la Nati, il reste sur une série de cinq blanchissages de rang. Gregor Kobel affrontera encore Augsburg, Manchester City (en Ligue des champions) et Hambourg, avant de retrouver la sélection pour les deux derniers duels des qualifications pour la prochaine Coupe du monde.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
8
26
24
2
RB Leipzig
8
7
19
3
Vfb Stuttgart
8
6
18
4
Borussia Dortmund
8
8
17
5
Bayer Leverkusen
8
7
17
6
Eintracht Francfort
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
FC Cologne
8
1
11
9
Werder Brême
8
-4
11
10
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Fribourg
8
-2
9
12
VfL Wolfsbourg
8
-4
8
13
Hambourg SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsbourg
8
-8
7
16
FSV Mayence
8
-7
4
17
1. FC Heidenheim
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation